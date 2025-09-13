Судаков рассказал шокирующие подробности о попадании ракеты по его дому

Полузащитник португальской «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков рассказал в деталях о попадании рашистской ракеты по дому, где живет его семья.

«Конечно, психологически тяжело, волнуешься, переживаешь за семью, сейчас жена с ребенком переехали к родителям.

Дом, я думаю, вы видели на видео и фотографиях, там попало в 15-й этаж, в этот момент моя семья была на 9-м этаже, в принципе, на территории комплекса все в обломках, много машин пострадало, постоянно сыплются окна, вылетели окна у многих. Сложно что-то сказать», – рассказал Георгий Судаков.