Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Судаков рассказал шокирующие подробности о попадании ракеты по его дому
Португалия
13 сентября 2025, 01:17
Судаков рассказал шокирующие подробности о попадании ракеты по его дому

Семья Георгия была на 9 этаже, а ракета попала в 15

Судаков рассказал шокирующие подробности о попадании ракеты по его дому
УАФ. Георгий Судаков

Полузащитник португальской «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков рассказал в деталях о попадании рашистской ракеты по дому, где живет его семья.

«Конечно, психологически тяжело, волнуешься, переживаешь за семью, сейчас жена с ребенком переехали к родителям.

Дом, я думаю, вы видели на видео и фотографиях, там попало в 15-й этаж, в этот момент моя семья была на 9-м этаже, в принципе, на территории комплекса все в обломках, много машин пострадало, постоянно сыплются окна, вылетели окна у многих. Сложно что-то сказать», – рассказал Георгий Судаков.

Бенфика видео Георгий Судаков российско-украинская война бомбардировки
Дмитрий Олейник Источник: MEGOGO
