Судаков рассказал шокирующие подробности о попадании ракеты по его дому
Семья Георгия была на 9 этаже, а ракета попала в 15
Полузащитник португальской «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков рассказал в деталях о попадании рашистской ракеты по дому, где живет его семья.
«Конечно, психологически тяжело, волнуешься, переживаешь за семью, сейчас жена с ребенком переехали к родителям.
Дом, я думаю, вы видели на видео и фотографиях, там попало в 15-й этаж, в этот момент моя семья была на 9-м этаже, в принципе, на территории комплекса все в обломках, много машин пострадало, постоянно сыплются окна, вылетели окна у многих. Сложно что-то сказать», – рассказал Георгий Судаков.
