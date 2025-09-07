ВИДЕО. От атаки россиян пострадал дом звезды сборной Украины
Георгий Судаков поделился страшными кадрами
В ночь с 6 на 7 сентября 2025 года Россия осуществила очередной массированный обстрел украинских городов.
Под самым сильным ударом оказались Киев, Одесса, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье и другие города Украины.
От массированного обстрела пострадал и дом полузащитника национальной сборной Украины и лиссабонской «Бенфики» Георгия Судакова. Хавбек опубликовал видео последствий атаки в своем Telegram-канале и прокомментировал ситуацию:
«Е*баные орки, прилет в наш дом... Наш коридор... Орки будут говорить, что в моем доме хранят военную технику))».
ВИДЕО. От атаки россиян пострадал дом звезды сборной Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор Цыганков не сможет сыграть за «сине-желтых» из-за травмы и вернется в Испанию
Даниэль Риоло оценил момент со вторым голом французов