Украина
07 сентября 2025, 09:25 | Обновлено 07 сентября 2025, 09:26
ВИДЕО. От атаки россиян пострадал дом звезды сборной Украины

Георгий Судаков поделился страшными кадрами

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В ночь с 6 на 7 сентября 2025 года Россия осуществила очередной массированный обстрел украинских городов.

Под самым сильным ударом оказались Киев, Одесса, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье и другие города Украины.

От массированного обстрела пострадал и дом полузащитника национальной сборной Украины и лиссабонской «Бенфики» Георгия Судакова. Хавбек опубликовал видео последствий атаки в своем Telegram-канале и прокомментировал ситуацию:

«Е*баные орки, прилет в наш дом... Наш коридор... Орки будут говорить, что в моем доме хранят военную технику))».

ВИДЕО. От атаки россиян пострадал дом звезды сборной Украины

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
