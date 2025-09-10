Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
10 сентября 2025, 14:19 | Обновлено 10 сентября 2025, 14:45
«В отличной форме». Агент Нойера – про возвращение клиента в сборную

Легендарный немец готов вернуться в национальную команду

«В отличной форме». Агент Нойера – про возвращение клиента в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Агент вратаря «Баварии» Мануэля Нойера Томас Крота прокомментировал потенциальное возвращение своего клиента в сборную Германии:

– Если я дам четкий ответ сейчас, то я открою ящик Пандоры. Он в отличной форме и демонстрирует хорошую игру. Если Юлиан Нагельсманн обнаружит проблему на этой позиции, если Мануэль будет здоров и его попросят – он точно не скажет «нет».

Мануєль Нойер завершил карьеру в сборной Германии в августе 2024 года.

Ранее Тони Кроос назвал Мануэля Нойера лучшим вратарем в истории.

Мануэль Нойер Бавария сборная Германии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Tuttomercatoweb
