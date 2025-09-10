Германия10 сентября 2025, 14:19 | Обновлено 10 сентября 2025, 14:45
57
0
«В отличной форме». Агент Нойера – про возвращение клиента в сборную
Легендарный немец готов вернуться в национальную команду
10 сентября 2025, 14:19 | Обновлено 10 сентября 2025, 14:45
57
0
Агент вратаря «Баварии» Мануэля Нойера Томас Крота прокомментировал потенциальное возвращение своего клиента в сборную Германии:
– Если я дам четкий ответ сейчас, то я открою ящик Пандоры. Он в отличной форме и демонстрирует хорошую игру. Если Юлиан Нагельсманн обнаружит проблему на этой позиции, если Мануэль будет здоров и его попросят – он точно не скажет «нет».
Мануєль Нойер завершил карьеру в сборной Германии в августе 2024 года.
Ранее Тони Кроос назвал Мануэля Нойера лучшим вратарем в истории.
