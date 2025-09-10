«В отличной форме». Агент Нойера – про возвращение клиента в сборную

Агент вратаря «Баварии» Мануэля Нойера Томас Крота прокомментировал потенциальное возвращение своего клиента в сборную Германии:

– Если я дам четкий ответ сейчас, то я открою ящик Пандоры. Он в отличной форме и демонстрирует хорошую игру. Если Юлиан Нагельсманн обнаружит проблему на этой позиции, если Мануэль будет здоров и его попросят – он точно не скажет «нет».

Мануєль Нойер завершил карьеру в сборной Германии в августе 2024 года.

Ранее Тони Кроос назвал Мануэля Нойера лучшим вратарем в истории.