Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Немец – о Нойере
Легенда мадридского «Реала» немецкий полузащитник Тони Кроос выбрал лучшего вратаря в истории футбола. Кроос выбрал Мануэля Нойера – звездного вратаря мюнхенской «Баварии».
«Я не думаю, что есть другой вариант, кроме Ману Нойера. У меня было несколько тренировок с Оливером Каном. Но хватит разговоров. Для меня Нойер – лучший вратарь всех времен. Точка», – отметил Кроос.
Ранее сообщалось, что легендарный футболист «Реала» Тони Кроос сообщил, что готов в будущем вернуться в «Реал» и работать в структуре клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Единственный в матче гол для гостей забил Витинья
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура чемпионата Франции