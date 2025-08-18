Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»

Легенда мадридского «Реала» немецкий полузащитник Тони Кроос выбрал лучшего вратаря в истории футбола. Кроос выбрал Мануэля Нойера – звездного вратаря мюнхенской «Баварии».

«Я не думаю, что есть другой вариант, кроме Ману Нойера. У меня было несколько тренировок с Оливером Каном. Но хватит разговоров. Для меня Нойер – лучший вратарь всех времен. Точка», – отметил Кроос.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист «Реала» Тони Кроос сообщил, что готов в будущем вернуться в «Реал» и работать в структуре клуба.