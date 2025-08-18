Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18 августа 2025, 01:32
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»

Немец – о Нойере

Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Легенда мадридского «Реала» немецкий полузащитник Тони Кроос выбрал лучшего вратаря в истории футбола. Кроос выбрал Мануэля Нойера – звездного вратаря мюнхенской «Баварии».

«Я не думаю, что есть другой вариант, кроме Ману Нойера. У меня было несколько тренировок с Оливером Каном. Но хватит разговоров. Для меня Нойер – лучший вратарь всех времен. Точка», – отметил Кроос.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист «Реала» Тони Кроос сообщил, что готов в будущем вернуться в «Реал» и работать в структуре клуба.

Мануэль Нойер Тони Кроос
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
