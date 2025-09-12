Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я не буду обвинять Зинченко, но меня беспокоит другое»

Во вторник, 9 сентября, состоялся матч второго тура квалификации к ЧМ-2026, в котором встретились команды Азербайджана и Украины. «Сине-желтые» не сумели одолеть соперника, несмотря на статус фаворита – поединок завершился со счетом 1:1.

Известный экс-игрок «сине-желтых» Виктор Леоненко оценил наиболее противоречивые эпизоды этого поединка – в первом тайме арбитр не назначил пенальти после нарушения на Ванате, а во второй половине игры поставил 11-метровый удар в ворота Украины из-за игры рукой от Зинченко:

– Был ли пенальти на Ванате?

– Я думаю, пенальти не дали, потому что Ванат схватился за лицо. Он упал вовремя, здесь молодец, но зачем хвататься за лицо?

– Что скажете о пенальти в наши ворота?

– 100% был, потому что у Зинченко чистая рука. Он что, вратарь или волейболист, что руки вверх поднимает выше головы? Здесь нужно отметить парня, сидящего за ВАР, он все увидел. Я не буду винить Зинченко в том, что он привез пенальти, такое бывает, мяч в руку попал. Но меня беспокоит другое. Вы видели хоть один рывок блондина? Лично я – нет.

– Почему Украина так слабо отыграла в нападении, индекс ожидаемых голов (xG) всего 0,98?

– Я Азербайджан до этой игры не видел, но Ребров наверняка смотрел, изучал. Сборная Украины могла играть даже с тремя нападающими. У нас остались только Ванат и Довбик, но можно было спокойно перевести кого-то с другой позиции. С такой обороной Азербайджана это было бы оправдано, – прокомментировал Леоненко.