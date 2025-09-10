Виктор ЛЕОНЕНКО: «Больше меня о нем не спрашивайте»

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко раскритиковал награду «Лев матча» после ничьей против национальной команды Азербайджана (1:1) в игре 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026:

«Трубина выбрали «Львом матча»? Я вообще не знаю, кто придумал эту награду – «Лев матча». Могу с уверенностью сказать, что это человек, который не разбирается в футболе. С такими играми стыдно получать этот приз.

Больше меня не спрашивайте о «Льве матча», я никого отмечать не буду, разве что вратаря, если все тянуть будет».