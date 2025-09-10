Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Больше меня о нем не спрашивайте»
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 23:11
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Больше меня о нем не спрашивайте»

Бывший игрок сборной Украины раскритиковал награду Льва матча

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Больше меня о нем не спрашивайте»
Виктор Леоненко

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко раскритиковал награду «Лев матча» после ничьей против национальной команды Азербайджана (1:1) в игре 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026:

«Трубина выбрали «Львом матча»? Я вообще не знаю, кто придумал эту награду – «Лев матча». Могу с уверенностью сказать, что это человек, который не разбирается в футболе. С такими играми стыдно получать этот приз.

Больше меня не спрашивайте о «Льве матча», я никого отмечать не буду, разве что вратаря, если все тянуть будет».

Виктор Леоненко сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Анатолий Трубин Лев матча
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
Награда лучшему из худших и львы здесь никаким боком и рядом не стоят, хватит позорить короля зверей сравнивая с ним этих дубовых и самовлюбленных полудурков
mastorent
казёл матча больше подходит. какой нхй лев
РЛС Рада
Хто Хто ? Піараст пива "Львівське" вигадав цю винагороду , бо вони спонсори збірної ! 
MaximusOne
Загалом лев взагалі ні як тварина, ні як символ, немає відношення до України (хіба що до Львова).
