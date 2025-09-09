Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Ванат симулировал». Орехов – об отмененном пенальти в игре с Азербайджаном
Сборная УКРАИНЫ
09 сентября 2025, 23:07
«Ванат симулировал». Орехов – об отмененном пенальти в игре с Азербайджаном

Когда «дорисовка» оказалась бесполезной

«Ванат симулировал». Орехов – об отмененном пенальти в игре с Азербайджаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Начало матча отборочного цикла чемпионата мира 2026 года Азербайджан – Украина началось довольно бурно. Уже на 3-й минуте игрового времени произошел эпизод, в котором были задействованы нападающий украинской сборной Владислав Ванат и центральный защитник команды хозяев Бахлул Мустафазаде. Первый из них в районе угла штрафной площадки азербайджанцев пытался выйти на ударную позицию, но после незначительного контакта руки оппонента с плечом украинца оказался на газоне. Падая на траву, Ванат схватился за лицо, после чего греческий арбитр Василис Фотиас без колебаний указал на одиннадцатиметровую отметку. В тот же миг Мустафазаде и его партнеры по команде обступили рефери, доказывая ошибочность его решения.

А тем временем бригада его ассистентов, работавшая на VAR, дала понять Фотиасу, что эпизод требует дополнительного определения. После этого грек отправился к монитору, где долго рассматривал спорный момент в повторах с разных ракурсов и свое первоначальное решение отменил.

Чтобы узнать, насколько правильно поступил Василис Фотиас, корреспондент Sport.ua обратился к экс-арбитру ФИФА Олегу Орехову. Упомянутый эпизод он прокомментировал довольно лаконично.

«Контакт был очень медленным и он не повлиял на продолжение движения нашего игрока. А симуляция с хватанием за лицо со стороны Ваната имела место», – сказал он.

Этот матч завершился вничью со счетом 1:1. Соперники обменялись голами во втором тайме. На 51-й минуте Георгий Судаков открыл счет, а на 72-й Эмин Махмудов с пенальти его сравнял.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
mini.f
А каким боком этот бывший арбитр, пожизненно дисквалифицированный ФИФА за коррупцию в футболе, пытается давать оценку моментам в игре команд???  Давно его не слышно было, и вдруг опять... Сколько стоит засветиться на этом сайте?
newo
Заради справедливості скажемо, що після того, як гравець збірної Азербайджану поклав руку на плече нашого форварда, видно було що це останнього трохи сповільнило. Але школа УПЛ малювати картинне падіння далі зробила своє діло. От і вийшло на лоха 
Перший Серед Рівних
Якби цей клоун просто впав, коли його злегка дьорнули за футболку, то може і було б пенальті. А так по ВАР побачили шо він почав хапатись за обличчя і кричати коли до його обличчя ніхто не торкався і близько, тобто ясно було шо чувак явно щось намагається намалювати те чого нема і вимагає пенальті за удар по обличчю якого не було.
