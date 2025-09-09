«Ванат симулировал». Орехов – об отмененном пенальти в игре с Азербайджаном

Начало матча отборочного цикла чемпионата мира 2026 года Азербайджан – Украина началось довольно бурно. Уже на 3-й минуте игрового времени произошел эпизод, в котором были задействованы нападающий украинской сборной Владислав Ванат и центральный защитник команды хозяев Бахлул Мустафазаде. Первый из них в районе угла штрафной площадки азербайджанцев пытался выйти на ударную позицию, но после незначительного контакта руки оппонента с плечом украинца оказался на газоне. Падая на траву, Ванат схватился за лицо, после чего греческий арбитр Василис Фотиас без колебаний указал на одиннадцатиметровую отметку. В тот же миг Мустафазаде и его партнеры по команде обступили рефери, доказывая ошибочность его решения.

А тем временем бригада его ассистентов, работавшая на VAR, дала понять Фотиасу, что эпизод требует дополнительного определения. После этого грек отправился к монитору, где долго рассматривал спорный момент в повторах с разных ракурсов и свое первоначальное решение отменил.

Чтобы узнать, насколько правильно поступил Василис Фотиас, корреспондент Sport.ua обратился к экс-арбитру ФИФА Олегу Орехову. Упомянутый эпизод он прокомментировал довольно лаконично.

«Контакт был очень медленным и он не повлиял на продолжение движения нашего игрока. А симуляция с хватанием за лицо со стороны Ваната имела место», – сказал он.

Этот матч завершился вничью со счетом 1:1. Соперники обменялись голами во втором тайме. На 51-й минуте Георгий Судаков открыл счет, а на 72-й Эмин Махмудов с пенальти его сравнял.