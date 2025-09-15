Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Реал подписал контракт со звездным голкипером

Соглашение с Тибо Куртуа достигнуто до 2027 года

Реал подписал контракт со звездным голкипером
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Мадридский «Реал» достиг договоренности о продлении контрактов с двумя футболистами.

По информации DefensaCentral, «бланкос» продлили соглашение с бельгийцем Тибо Куртуа до 2027 года и с марокканским хавбеком Браимом Диасом до 2030 года. Контракты уже подписаны, однако «королевский клуб» пока не спешит объявлять об этом официально.

Отметим, что у конкурента Куртуа голкипера Андрея Лунина контракт действует до 30 июня 2030 года.

Ранее бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский назвал вратаря, которому Тибо Куртуа даже близко не ровня.

Тибо Куртуа Браим Диас продление контракта Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Комментарии
