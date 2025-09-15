Реал подписал контракт со звездным голкипером

Мадридский «Реал» достиг договоренности о продлении контрактов с двумя футболистами.

По информации DefensaCentral, «бланкос» продлили соглашение с бельгийцем Тибо Куртуа до 2027 года и с марокканским хавбеком Браимом Диасом до 2030 года. Контракты уже подписаны, однако «королевский клуб» пока не спешит объявлять об этом официально.

Отметим, что у конкурента Куртуа голкипера Андрея Лунина контракт действует до 30 июня 2030 года.

Ранее бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский назвал вратаря, которому Тибо Куртуа даже близко не ровня.