  Ребров высказался о пенальти в матче квалификации ЧМ Азербайджан – Украина
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 21:52
Ребров высказался о пенальти в матче квалификации ЧМ Азербайджан – Украина

Сергей коротко прокомметировал решения арбитра в игре, которая прошла в Баку (1:1)

Ребров высказался о пенальти в матче квалификации ЧМ Азербайджан – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров коротко высказался о пенальти в матче квалификации чемпионата мира 2026 против команды Азербайджана (1:1):

– Вначале поставили в нашу пользу, потом арбитр пошел смотреть ВАР, нам его отменили. Затем в наши ворота пенальти ставят. Это сбило нам игру?

– Да, ну конечно нам сбило игру, когда нам поставили пенальти. Но если в другие ворота не ставят пенальти на 3-й минуте, я не думаю, что это что-нибудь поменяло бы в игре. Это решение арбитра, они проверяли VAR, я не могу это комментировать.

На 3-й минуте рефери после просмотра VAR отменил пенальти, которое назначил в ворота Азербайджана после фола на Владиславе Ванате. На 72-й из-за руки Александра Зинченко судья указал на точку в штрафной площади украинцев – 11-метровый реализовал Эмин Махмудов.

Видеообзор матча Азербайджан – Украина (1:1)

По теме:
Сергей РЕБРОВ: «Говорили бы, что мало. Меня хейтят после каждой игры»
САБО: «Рожденный ползать, летать не сможет, это о наших футболистах»
Армения – Ирландия – 2:1. Домашняя победа. Видео голов и обзор матча
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Азербайджан - Украина ЧМ-2026 по футболу пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
