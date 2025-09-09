Ребров высказался о пенальти в матче квалификации ЧМ Азербайджан – Украина

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров коротко высказался о пенальти в матче квалификации чемпионата мира 2026 против команды Азербайджана (1:1):

– Вначале поставили в нашу пользу, потом арбитр пошел смотреть ВАР, нам его отменили. Затем в наши ворота пенальти ставят. Это сбило нам игру?

– Да, ну конечно нам сбило игру, когда нам поставили пенальти. Но если в другие ворота не ставят пенальти на 3-й минуте, я не думаю, что это что-нибудь поменяло бы в игре. Это решение арбитра, они проверяли VAR, я не могу это комментировать.

На 3-й минуте рефери после просмотра VAR отменил пенальти, которое назначил в ворота Азербайджана после фола на Владиславе Ванате. На 72-й из-за руки Александра Зинченко судья указал на точку в штрафной площади украинцев – 11-метровый реализовал Эмин Махмудов.

Видеообзор матча Азербайджан – Украина (1:1)