Армения – Ирландия – 2:1. Домашняя победа. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 9 сентября, состоялся матч шестого тура квалификации чемпионата мира между сборными Армении и Ирландии.

Встреча проходила на «Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна» в Еревене.

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1 благодаря голам Сперцяна и Раноса.

Квалификация чемпионата мира. Группа F. 6-й тур

Армения – Ирландия – 2:1

Голы: Сперцян, 45+1 (пенальти), Ранос, 51 – Фергюсон, 57