Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Армения – Ирландия – 2:1. Домашняя победа. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Армения
09.09.2025 19:00 – FT 2 : 1
Ирландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 22:09 |
39
0

Армения – Ирландия – 2:1. Домашняя победа. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира

09 сентября 2025, 22:09 |
39
0
Армения – Ирландия – 2:1. Домашняя победа. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Армении

Во вторник, 9 сентября, состоялся матч шестого тура квалификации чемпионата мира между сборными Армении и Ирландии.

Встреча проходила на «Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна» в Еревене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1 благодаря голам Сперцяна и Раноса.

Квалификация чемпионата мира. Группа F. 6-й тур

Армения – Ирландия – 2:1

Голы: Сперцян, 45+1 (пенальти), Ранос, 51 – Фергюсон, 57

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Фергюсон (Ирландия).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Грант-Леон Ранос (Армения).
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Эдуард Сперцян (Армения).
По теме:
Сергей РЕБРОВ: «Говорили бы, что мало. Меня хейтят после каждой игры»
САБО: «Рожденный ползать, летать не сможет, это о наших футболистах»
ВИДЕО. Игроки сборной Украины поговорили с фанами после позора в отборе ЧМ
видео голов и обзор сборная Ирландии по футболу сборная Армении по футболу ЧМ-2026 по футболу Эван Фергюсон Эдуард Сперцян
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров высказался о пенальти в матче квалификации ЧМ Азербайджан – Украина
Футбол | 09 сентября 2025, 21:52 0
Ребров высказался о пенальти в матче квалификации ЧМ Азербайджан – Украина
Ребров высказался о пенальти в матче квалификации ЧМ Азербайджан – Украина

Сергей коротко прокомметировал решения арбитра в игре, которая прошла в Баку (1:1)

Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном
Футбол | 09 сентября 2025, 21:29 24
Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном
Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном

Тренер посоветовал набраться терпения

Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Футбол | 09.09.2025, 00:40
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
Футбол | 09.09.2025, 16:12
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Футбол | 09.09.2025, 06:55
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55 2
Бокс
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 102
Футбол
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
08.09.2025, 23:08
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
08.09.2025, 22:00 1
Футбол
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем