Армения – Ирландия – 2:1. Домашняя победа. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира
Во вторник, 9 сентября, состоялся матч шестого тура квалификации чемпионата мира между сборными Армении и Ирландии.
Встреча проходила на «Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна» в Еревене.
Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1 благодаря голам Сперцяна и Раноса.
Квалификация чемпионата мира. Группа F. 6-й тур
Армения – Ирландия – 2:1
Голы: Сперцян, 45+1 (пенальти), Ранос, 51 – Фергюсон, 57
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Фергюсон (Ирландия).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Грант-Леон Ранос (Армения).
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Эдуард Сперцян (Армения).
