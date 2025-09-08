Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Армения
09.09.2025 19:00 - : -
Ирландия
Чемпионат мира
Армения – Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 9 сентября в 19:00 по Киеву

Во вторник, 9 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Армении и Ирландии. По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Армения

В далекой от хорошей форме находятся сейчас армяне. В прошлогодней Лиге наций коллектив завоевал всего 7 очков за 6 игр в группе с Северной Македонией, Фарерскими островами и Латвией, но даже этого было достаточно, чтобы занять 2-е место и бороться за повышение в дивизион В. Однако в стыковых играх Армения оконфузилась, проиграв1 сборной Грузии

Квалификацию на чемпионат мира коллектив тоже начал с разгромного поражения. Армяне уступили Португалию со счетом 5:0.

Ирландия

Ничего особенного не показала команда в предыдущем розыгрыше Лиги наций – за 6 матчей ирландцы набрали 6 баллов и заняли 3 место группы, из-за которого были вынуждены играть в переходных поединках за сохранение прописки в дивизионе В. Но там Ирландия без особых проблем одолела Болгарию со счетом 4:2.

Квалификация для команды также началась в сентябре матчем против Венгрии. Игра завершилась со счетом 2:2, а сравнять ирландцам удалось только на 90+3-й минуте.

Личные встречи

В последний раз команды встречались в официальных играх в 2022 году в рамках Лиги наций. Первый поединок завершился минимальной победой Армении, а во 2-м со счетом 3:2 выигрыш одержала Ирландия.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия Армении продолжается уже 5 матчей. За это время команда пропустила 21 гол.
  • Армения проиграла каждый из 4 последних домашних матчей, не забив ни одного мяча.
  • В 4 из последних 5 матчей Ирландии забивали обе команды.
  • Армения не может сохранить ворота сухими уже в течение 32 игр. Последний раз команда не пропускала еще в игре против той же Ирландии в 2022 году.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.55.

Прогноз
Армения
9 сентября 2025 -
19:00
Ирландия
сборная Армении по футболу сборная Ирландии по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
