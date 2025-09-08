Во вторник, 9 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Армении и Ирландии. По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Армения

В далекой от хорошей форме находятся сейчас армяне. В прошлогодней Лиге наций коллектив завоевал всего 7 очков за 6 игр в группе с Северной Македонией, Фарерскими островами и Латвией, но даже этого было достаточно, чтобы занять 2-е место и бороться за повышение в дивизион В. Однако в стыковых играх Армения оконфузилась, проиграв1 сборной Грузии

Квалификацию на чемпионат мира коллектив тоже начал с разгромного поражения. Армяне уступили Португалию со счетом 5:0.

Ирландия

Ничего особенного не показала команда в предыдущем розыгрыше Лиги наций – за 6 матчей ирландцы набрали 6 баллов и заняли 3 место группы, из-за которого были вынуждены играть в переходных поединках за сохранение прописки в дивизионе В. Но там Ирландия без особых проблем одолела Болгарию со счетом 4:2.

Квалификация для команды также началась в сентябре матчем против Венгрии. Игра завершилась со счетом 2:2, а сравнять ирландцам удалось только на 90+3-й минуте.

Личные встречи

В последний раз команды встречались в официальных играх в 2022 году в рамках Лиги наций. Первый поединок завершился минимальной победой Армении, а во 2-м со счетом 3:2 выигрыш одержала Ирландия.

Интересные факты

Безвыигрышная серия Армении продолжается уже 5 матчей. За это время команда пропустила 21 гол.

Армения проиграла каждый из 4 последних домашних матчей, не забив ни одного мяча.

В 4 из последних 5 матчей Ирландии забивали обе команды.

Армения не может сохранить ворота сухими уже в течение 32 игр. Последний раз команда не пропускала еще в игре против той же Ирландии в 2022 году.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.55.