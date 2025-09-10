Экс-арбитр ФИФА оценил эпизод, из-за которого Украина не победила в Баку
Мирослав Ступар считает, что пенальти в ворота Анатолия Труибна был справедливым
9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.
Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил эпизод с назначенным пенальти в ворота сборной Украины в конце матча.
«Когда в конце матча снова вмешался арбитр ВАР, то арбитр после просмотра видеозаписи назначил пенальти в ворота украинцев. Это было справедливое решение, потому что Александр Зинченко сыграл рукой», – сказал Ступар.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер закрыл комментарии в Инстаграме
Бывший игрок «Динамо» – об Андрее Ярмоленко