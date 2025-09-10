Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-арбитр ФИФА оценил эпизод, из-за которого Украина не победила в Баку
Сборная УКРАИНЫ
10 сентября 2025, 19:40
Экс-арбитр ФИФА оценил эпизод, из-за которого Украина не победила в Баку

Мирослав Ступар считает, что пенальти в ворота Анатолия Труибна был справедливым

10 сентября 2025, 19:40
Экс-арбитр ФИФА оценил эпизод, из-за которого Украина не победила в Баку
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил эпизод с назначенным пенальти в ворота сборной Украины в конце матча.

«Когда в конце матча снова вмешался арбитр ВАР, то арбитр после просмотра видеозаписи назначил пенальти в ворота украинцев. Это было справедливое решение, потому что Александр Зинченко сыграл рукой», – сказал Ступар.

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
