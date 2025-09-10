Экс-арбитр ФИФА оценил эпизод, из-за которого Украина не победила в Баку

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил эпизод с назначенным пенальти в ворота сборной Украины в конце матча.

«Когда в конце матча снова вмешался арбитр ВАР, то арбитр после просмотра видеозаписи назначил пенальти в ворота украинцев. Это было справедливое решение, потому что Александр Зинченко сыграл рукой», – сказал Ступар.