ВИДЕО. Как Андрей Шевченко открыл футбольное поле в Баку

В Баку состоялась торжественная церемония открытия нового футбольного поля на территории одной из школ столицы. Спортивный объект возведен при поддержке ФИФА.

На событии (перед матчем Азербайджан – Украина в квалификации ЧМ-2026) присутствовал президент Украинской ассоциации футбола, знаменитый в прошлом нападающий Андрей Шевченко. В своем выступлении он поблагодарил всех за реализацию важного проекта:

«Когда я рос на окраинах Киева, всегда мечтал о лучших футбольных полях. Сегодня дети Баку получили уникальную возможность. Этот стадион будет играть важную роль для молодежи как в спортивном, так и в образовательном направлениях. Азербайджан – замечательная страна. Я здесь впервые и уеду с очень приятными впечатлениями».