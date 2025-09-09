ВИДЕО. Как Андрей Шевченко открыл футбольное поле в Баку
Мероприятие состоялось перед матчем квалификации ЧМ Азербайджан – Украина
В Баку состоялась торжественная церемония открытия нового футбольного поля на территории одной из школ столицы. Спортивный объект возведен при поддержке ФИФА.
На событии (перед матчем Азербайджан – Украина в квалификации ЧМ-2026) присутствовал президент Украинской ассоциации футбола, знаменитый в прошлом нападающий Андрей Шевченко. В своем выступлении он поблагодарил всех за реализацию важного проекта:
«Когда я рос на окраинах Киева, всегда мечтал о лучших футбольных полях. Сегодня дети Баку получили уникальную возможность. Этот стадион будет играть важную роль для молодежи как в спортивном, так и в образовательном направлениях. Азербайджан – замечательная страна. Я здесь впервые и уеду с очень приятными впечатлениями».
“FIFA Arena” layihəsi çərçivəsində futbol meydançasının açılış mərasimi keçirilib.#AFFA #FIFAArena pic.twitter.com/fV88H4tXnM— AFFA (@affa_official) September 9, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Георгий отличился на 51-й минуте после передачи Александра Зубкова
Легендарный боксер – о Теренсе Кроуфорде