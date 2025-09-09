Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Андрей Шевченко открыл футбольное поле в Баку
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 20:23 | Обновлено 09 сентября 2025, 20:34
ВИДЕО. Как Андрей Шевченко открыл футбольное поле в Баку

Мероприятие состоялось перед матчем квалификации ЧМ Азербайджан – Украина

Twitter. Андрей Шевченко

В Баку состоялась торжественная церемония открытия нового футбольного поля на территории одной из школ столицы. Спортивный объект возведен при поддержке ФИФА.

На событии (перед матчем Азербайджан – Украина в квалификации ЧМ-2026) присутствовал президент Украинской ассоциации футбола, знаменитый в прошлом нападающий Андрей Шевченко. В своем выступлении он поблагодарил всех за реализацию важного проекта:

«Когда я рос на окраинах Киева, всегда мечтал о лучших футбольных полях. Сегодня дети Баку получили уникальную возможность. Этот стадион будет играть важную роль для молодежи как в спортивном, так и в образовательном направлениях. Азербайджан – замечательная страна. Я здесь впервые и уеду с очень приятными впечатлениями».

По теме:
ФОТО. Рука Зинченко: момент, после которого судья назначил пенальти
ВИДЕО. Украина пропустила гол от Азербайджана с пенальти на 72-й минуте
Форвард Ман Сити получил травму в матче за сборную
Андрей Шевченко стадионы Баку сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
Dyrka
Х.р собачий!! У..буй разом зі своїм потужним тренером у відставку!!!!
