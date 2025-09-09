Шевченко принял участие в открытии футбольного поля в Азербайджане

Во вторник, 9 сентября, состоится матч между сборными Азербайджана и Украины в отборе к чемпионату мира 2026 года.

Местом проведения футбольного противостояния станет «Республиканский стадион» в Баку.

Перед матчем президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко принял участие в открытии футбольного поля в одной из бакинских школ.

Легендарный в прошлом футболист поблагодарил азербайджанский народ за гостеприимство и выразил признательность местной футбольной федерации за приглашение.

«Когда я рос на окраинах Киева, я всегда мечтал о более лучших футбольных полях. Сегодня для бакинских детей создана уникальная возможность. Этот стадион сыграет важнейшую роль для детей как в спортивном, так и в образовательном планах.

Азербайджан – прекрасная страна. Я впервые здесь, и уеду отсюда с приятными впечатлениями», – отметил Шевченко.