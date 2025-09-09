Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко принял участие в открытии футбольного поля в Азербайджане
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 08:18 | Обновлено 09 сентября 2025, 08:30
356
0

Шевченко принял участие в открытии футбольного поля в Азербайджане

Президент УАФ посетил церемонию в Баку

09 сентября 2025, 08:18 | Обновлено 09 сентября 2025, 08:30
356
0
Шевченко принял участие в открытии футбольного поля в Азербайджане
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Во вторник, 9 сентября, состоится матч между сборными Азербайджана и Украины в отборе к чемпионату мира 2026 года.

Местом проведения футбольного противостояния станет «Республиканский стадион» в Баку.

Перед матчем президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко принял участие в открытии футбольного поля в одной из бакинских школ.

Легендарный в прошлом футболист поблагодарил азербайджанский народ за гостеприимство и выразил признательность местной футбольной федерации за приглашение.

«Когда я рос на окраинах Киева, я всегда мечтал о более лучших футбольных полях. Сегодня для бакинских детей создана уникальная возможность. Этот стадион сыграет важнейшую роль для детей как в спортивном, так и в образовательном планах.

Азербайджан – прекрасная страна. Я впервые здесь, и уеду отсюда с приятными впечатлениями», – отметил Шевченко.

По теме:
Экс‑игрок Азербайджана оценил шансы в предстоящем матче с Украиной
Чили – Уругвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Норвегия – Молдова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Андрей Шевченко сборная Азербайджана по футболу сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина
Андрей Витренко Источник: Azerisport.com
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
Бокс | 08 сентября 2025, 08:24 2
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»

Эдди хочет организовать поединок Усик – Опетая

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09 сентября 2025, 07:17 23
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 9 сентября в Баку и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву

«Это расточительство». Французский журналист оценил уровень Забарного
Футбол | 09.09.2025, 02:35
«Это расточительство». Французский журналист оценил уровень Забарного
«Это расточительство». Французский журналист оценил уровень Забарного
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Футбол | 09.09.2025, 06:55
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Футбол | 08.09.2025, 17:05
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
07.09.2025, 09:55 23
Футбол
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
07.09.2025, 09:05
Волейбол
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
07.09.2025, 15:20 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
08.09.2025, 22:00 1
Футбол
Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
08.09.2025, 06:23 2
Футбол
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
08.09.2025, 05:37 18
Бокс
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем