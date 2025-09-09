Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Сын Суареса проигнорировал Месси. И вот что он сделал после
09 сентября 2025, 17:58
ВИДЕО. Сын Суареса проигнорировал Месси. И вот что он сделал после

Беньямин Суарес все-таки послушал свою маму

ВИДЕО. Сын Суареса проигнорировал Месси. И вот что он сделал после
Instagram. Лионель Месси

Курьезный случай произошел на одном из последних матчей «Интер Майами».

Сын Луиса Суареса – Беньямин – увидев Лионеля Месси, просто прошел мимо аргентинца и не поздоровался с ним.

Мама мальчика София Бальби указала на ошибку и порекомендовала ему все-таки приветствовать лучшего друга его отца.

Беньямин исправился, но эпизод уже спровоцировал сотни тысяч просмотров в соцсетях.

Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
