ВИДЕО. Сын Суареса проигнорировал Месси. И вот что он сделал после

Курьезный случай произошел на одном из последних матчей «Интер Майами».

Сын Луиса Суареса – Беньямин – увидев Лионеля Месси, просто прошел мимо аргентинца и не поздоровался с ним.

Мама мальчика София Бальби указала на ошибку и порекомендовала ему все-таки приветствовать лучшего друга его отца.

Беньямин исправился, но эпизод уже спровоцировал сотни тысяч просмотров в соцсетях.