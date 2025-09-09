ВИДЕО. Сын Суареса проигнорировал Месси. И вот что он сделал после
Беньямин Суарес все-таки послушал свою маму
Курьезный случай произошел на одном из последних матчей «Интер Майами».
Сын Луиса Суареса – Беньямин – увидев Лионеля Месси, просто прошел мимо аргентинца и не поздоровался с ним.
Мама мальчика София Бальби указала на ошибку и порекомендовала ему все-таки приветствовать лучшего друга его отца.
Беньямин исправился, но эпизод уже спровоцировал сотни тысяч просмотров в соцсетях.
🎥 𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛: The son of Luis Suarez walks by Leo Messi without greeting him, but his mom then forces him to. 😂pic.twitter.com/WcXNqQcLXd— Viralitity (@Viralitity) September 8, 2025
