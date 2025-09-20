Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Леоненко обвинил Мудрика в будущих проблемах украинского футбола

Он считает, что из-за ситуации с Михаилом клубы Европы будут меньше обращать внимание на украинцев

Леоненко обвинил Мудрика в будущих проблемах украинского футбола
УАФ. Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, стоит ли в будущем ожидать большое количество трансферов украинских футболистов в Европу.

– Кто после Судакова и Ваната может следующим уйти в европейский клуб из УПЛ?

– Пока никто. Если наши игроки не будут показывать качественную игру в еврокубках, то никто их не возьмет. Англичане уже обжглись на Мудрике. Даже если не брать во внимание допинг, он абсолютно ничего не показал в Челси. Теперь Судаков и Ванат должны хорошо играть, чтобы сделать рекламу нашим игрокам.

Ранее бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, почему вызов в сборную Украины на матчи против Франции и Азербайджана не получил Андрей Ярмоленко.

Дмитрий Олейник Источник: BLIK
mini.f
Еще одна проблема добавилась с поимкой Мудрика на допинге. Раньше наши игроки отличались тем, что были на два-три года моложе по документам, вспомните скандал с Чигринским в Барселоне и многими игроками моледежной сборнй (ЧЕ в Мариуполе)...  А ведь это верхушка айсберга... Ноги растут с детского и юношеского футбола, процентов 60-70 игроков, которые играют в на первенство Украины - переростки. Только в одной из команд нашей области таких более половины. В УАФ это знают , но закрывают глаза на это ( за каждого такого игрока надо платить тем, кто заявляет игроков)...
saltim
Полный бред. Будешь нормально играть тебя купят из любой жопы мира без всякой рекламы. 
