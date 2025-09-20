Леоненко обвинил Мудрика в будущих проблемах украинского футбола

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, стоит ли в будущем ожидать большое количество трансферов украинских футболистов в Европу.

– Кто после Судакова и Ваната может следующим уйти в европейский клуб из УПЛ?

– Пока никто. Если наши игроки не будут показывать качественную игру в еврокубках, то никто их не возьмет. Англичане уже обжглись на Мудрике. Даже если не брать во внимание допинг, он абсолютно ничего не показал в Челси. Теперь Судаков и Ванат должны хорошо играть, чтобы сделать рекламу нашим игрокам.

