Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков принял важное решение по сборной после российского обстрела
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 14:56 |
2047
3

Судаков принял важное решение по сборной после российского обстрела

Полузащитник, несмотря на атаку на свой дом, готов играть

09 сентября 2025, 14:56 |
2047
3
Судаков принял важное решение по сборной после российского обстрела
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков готов принять участие в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 с национальной командой Азербайджана, сообщает Record.

По информации португальского издания, тренерский штаб «сине-желтых» после российского обстрела, в результате которого пострадал дом игрока, в котором находились его родные, планировал предоставить отдых футболисту и отпустить его раньше.

Однако сам Георгий выразил желание остаться в расположении национальной сборной и принять участие в матче с азербайджанцами, который состоится 9 сентября в Баку и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ранее на прилет в дом Судакова отреагировал Сергей Ребров.

По теме:
Зидан готовится к возвращению в футбол. Но придется подождать один год
Левченко объяснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины: «Я не вижу..»
Чили – Уругвай. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Георгий Судаков бомбардировки
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Фенербахче определились с заменой Моуриньо. Контракт уже согласован
Футбол | 09 сентября 2025, 15:17 0
В Фенербахче определились с заменой Моуриньо. Контракт уже согласован
В Фенербахче определились с заменой Моуриньо. Контракт уже согласован

Звездного португальца заменит Доменико Тедеско

Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021
Теннис | 09 сентября 2025, 13:20 11
Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021
Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021

Александра в первом раунде турнире WTA 125 в Словении разобралась с Тамарой Зиданшек

Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Футбол | 09.09.2025, 09:11
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
Бокс | 09.09.2025, 08:26
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Футбол | 09.09.2025, 06:55
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Battersea
Давай, Жора! ЗСУ ответили по Макеевке и Донецку.
Ответить
+1
DK2025
Ради бога, отпустите его в Лиссабон до матча! Надёжнее будет...
Ответить
0
_ Moore
коли на  sport.ua з'являться адекватні модератори? За адекватних юзерів - не запитую: надто багато провокаторної касапні і сепарні тут.
Ответить
-1
Популярные новости
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
08.09.2025, 22:00 1
Футбол
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
08.09.2025, 10:39
Биатлон
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
07.09.2025, 23:43 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
08.09.2025, 14:48 28
Футбол
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
08.09.2025, 03:45
Футбол
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем