Судаков принял важное решение по сборной после российского обстрела
Полузащитник, несмотря на атаку на свой дом, готов играть
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков готов принять участие в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 с национальной командой Азербайджана, сообщает Record.
По информации португальского издания, тренерский штаб «сине-желтых» после российского обстрела, в результате которого пострадал дом игрока, в котором находились его родные, планировал предоставить отдых футболисту и отпустить его раньше.
Однако сам Георгий выразил желание остаться в расположении национальной сборной и принять участие в матче с азербайджанцами, который состоится 9 сентября в Баку и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Ранее на прилет в дом Судакова отреагировал Сергей Ребров.
