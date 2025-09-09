КАРДАШ: «Желание порадовать игрой привело к ошибкам»

Бывший игрок сборной Украины Василий Кардаш объяснил причины нестабильной игры подопечных Сергея Реброва в первом матче квалификации чемпионата мира-2026 против сборной Франции.

«Сине-желтые» пытались создавать проблемы сборной Франции, однако в итоге уступили со счётом 0:2.

– Чем можно объяснить такие перепады в игре подопечных Сергея Реброва?

– Все же, следует учитывать, что соперником была одна из сильнейших сборных мира, и это давило психологически на ребят. Не исключено, что это желание порадовать зрелищной игрой приводило к чрезмерному волнению и необязательным ошибкам.

Также бросалось в глаза, что подопечные Сергея Реброва находятся в разной спортивной форме, в частности, некоторым легионерам банально не хватало игровой практики. Французы это чувствовали, предложив с первых минут высокую интенсивность, и за их перемещениями номинальные хозяева просто не успевали.