КАРДАШ: «Желание порадовать игрой привело к ошибкам»
Бывший игрок сборной Украины проанализировал матч с Францией
Бывший игрок сборной Украины Василий Кардаш объяснил причины нестабильной игры подопечных Сергея Реброва в первом матче квалификации чемпионата мира-2026 против сборной Франции.
«Сине-желтые» пытались создавать проблемы сборной Франции, однако в итоге уступили со счётом 0:2.
– Чем можно объяснить такие перепады в игре подопечных Сергея Реброва?
– Все же, следует учитывать, что соперником была одна из сильнейших сборных мира, и это давило психологически на ребят. Не исключено, что это желание порадовать зрелищной игрой приводило к чрезмерному волнению и необязательным ошибкам.
Также бросалось в глаза, что подопечные Сергея Реброва находятся в разной спортивной форме, в частности, некоторым легионерам банально не хватало игровой практики. Французы это чувствовали, предложив с первых минут высокую интенсивность, и за их перемещениями номинальные хозяева просто не успевали.
