Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КАРДАШ: «Желание порадовать игрой привело к ошибкам»
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 12:49 | Обновлено 09 сентября 2025, 12:51
106
0

КАРДАШ: «Желание порадовать игрой привело к ошибкам»

Бывший игрок сборной Украины проанализировал матч с Францией

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Украины Василий Кардаш объяснил причины нестабильной игры подопечных Сергея Реброва в первом матче квалификации чемпионата мира-2026 против сборной Франции.

«Сине-желтые» пытались создавать проблемы сборной Франции, однако в итоге уступили со счётом 0:2.

– Чем можно объяснить такие перепады в игре подопечных Сергея Реброва?

– Все же, следует учитывать, что соперником была одна из сильнейших сборных мира, и это давило психологически на ребят. Не исключено, что это желание порадовать зрелищной игрой приводило к чрезмерному волнению и необязательным ошибкам.

Также бросалось в глаза, что подопечные Сергея Реброва находятся в разной спортивной форме, в частности, некоторым легионерам банально не хватало игровой практики. Французы это чувствовали, предложив с первых минут высокую интенсивность, и за их перемещениями номинальные хозяева просто не успевали.

По теме:
Экс-игрок Динамо рассказал, сыграет ли уход Сантуша на руку сборной Украины
Экс-игрок сборной Украины: «Возможно, увидим Зинченко на другой позиции»
«Азербайджан потерял уверенность». Кварцяный оценил соперника Украины
Сергей Ребров сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Василий Кардаш
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
