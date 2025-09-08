Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-хавбек сборной Украины: «Азербайджан посыпется после первого гола»
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 19:21
Экс-хавбек сборной Украины: «Азербайджан посыпется после первого гола»

В Баку украинцам нужно обойтись без форс-мажора

Экс-хавбек сборной Украины: «Азербайджан посыпется после первого гола»
Getty Images/Global Images Ukraine

9 сентября во втором туре отборочного цикла ЧМ 2026 года национальная сборная Украины сыграет в Баку с азербайджанцами.

Бывший игрок национальной сборной Украины Василий Кардаш в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что может помочь подопечным Сергея Реброва в гостях одержать верх.

– Приходится констатировать, что в стартовом поединке с французами нашим снова не хватало стабильности. Был провален первый тайм, после перерыва произошли изменения к лучшему, однако этого оказалось недостаточно, чтобы рассчитывать хотя бы на ничью в противостоянии с топ-сборной.

– Чем можно объяснить такие перепады в игре подопечных Сергея Реброва?

– Все же, следует учитывать, что соперником была одна из сильнейших сборных мира, и это давило психологически на ребят. Не исключено, что это желание порадовать зрелищной игрой приводило к чрезмерному волнению и необязательным ошибкам. Также бросалось в глаза, что подопечные Сергея Реброва находятся в разной спортивной форме, в частности, некоторым легионерам банально не хватало игровой практики. Французы это чувствовали, предложив с первых минут высокую интенсивность, и за их перемещениями номинальные хозяева просто не успевали.

– Анализируя противостояние во Вроцлаве, заметили ли вы в действиях украинцев какие-то наработки, которые дают основания надеяться, что не все так печально?

– Радует, что второй тайм в нашем исполнении уже был более содержательным. По крайней мере, на один забитый мяч украинцы награли, но своими шансами не воспользовались. Будем надеяться, что в Баку прицел уже не будет сбит.

Убежден, что тренерский штаб знает ответ, почему наши были такими беспомощными в первом тайме, и завтра уже обойдется без раскачки: нужно обязательно побеждать.

– Что можете сказать об азербайджанской сборной?

– В действиях азербайджанцев преобладают эмоции. Если дать им возможность контролировать мяч, то неприятностей не избежать. Тем более, болельщики будут гнать своих вперед. Поэтому, прежде всего, нужно будет позаботиться о доминировании, все делать быстрее соперника. Во-вторых, как показал последний матч в Исландии, азербайджанская сборная не умеет держать удар, стоит ей первой пропустить, как на глазах разваливается. Это нашим нужно принять к сведению.

– То, что азербайджанцам на прошлой неделе пришлось преодолевать многочасовой перелет в Исландию и обратно, должно пригодиться украинцам?

– Без сомнения. Качественное восстановление очень много значит.

– Следует ли ожидать ротации в составе украинцев?

– Думаю, что да. Выбор будет остановлен на исполнителях, более заточенных на атаку. В частности, речь идет о позиции опорного полузащитника.

– Кого считаете фаворитом в этом противостоянии?

– Украинскую сборную. Не думаю, что на действиях хозяев как-то скажется сегодняшняя отставка их рулевого Фернанду Сантуша. Уровень подготовки наших ребят, все же, выше и в Баку обойдется без форс-мажора.

Ранее новый тренер Азербайджана дозвал экс-игрока «Миная» на игру с Украиной.

ВИДЕО. Готовы к любой модели игры. Пресс-конференция Реброва в Баку
Депай вошел в тройку интересного рейтинга результативности
Поражение от Испании вошло в число крупнейших в истории Турции
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина инсайд Василий Кардаш
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
