Чехия – Саудовская Аравия – 1:1. Товарищеский матч. Видео голов и обзор

В Градец-Кралове прошел международный товарищеский матч. Сборные Чехии и Саудовской Аравии сыграли вничью (1:1).

Хозяева открыли счет в первом тайме. На 21-й минуте Томаш Хоры реализовал пенальти (1:0). Но преимущество в счете чехи не удержали.

Во втором тайме Саудовская Аравия активизировалась и в конце сумела отыграться. На 90+1 минуте Абдулла Аль-Хамдан установил окончательный счет (1:1).

Товарищеский матч

8 сентября 2025, Градец-Кралове (Чехия)

Чехия – Саудовская Аравия – 1:1

Голы: Томаш Хоры, 21 (пен) – Абдулла Аль-Хамдан, 90+1

Видео голов и обзор матча