Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чехия – Саудовская Аравия – 1:1. Товарищеский матч. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Чехия
08.09.2025 20:15 – FT 1 : 1
Саудовская Аравия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 01:51 | Обновлено 09 сентября 2025, 01:57
11
0

Чехия – Саудовская Аравия – 1:1. Товарищеский матч. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Градец-Кралове

09 сентября 2025, 01:51 | Обновлено 09 сентября 2025, 01:57
11
0
Чехия – Саудовская Аравия – 1:1. Товарищеский матч. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В Градец-Кралове прошел международный товарищеский матч. Сборные Чехии и Саудовской Аравии сыграли вничью (1:1).

Хозяева открыли счет в первом тайме. На 21-й минуте Томаш Хоры реализовал пенальти (1:0). Но преимущество в счете чехи не удержали.

Во втором тайме Саудовская Аравия активизировалась и в конце сумела отыграться. На 90+1 минуте Абдулла Аль-Хамдан установил окончательный счет (1:1).

Товарищеский матч

8 сентября 2025, Градец-Кралове (Чехия)

Чехия – Саудовская Аравия – 1:1

Голы: Томаш Хоры, 21 (пен) – Абдулла Аль-Хамдан, 90+1

Видео голов и обзор матча

По теме:
Гибралтар – Фареры – 0:1. Битва за престиж. Видео гола и обзор матча
Хорватия – Черногория – 4:0. Ассист Модрича. Видео голов и обзор
Греция – Дания – 0:3. Викинги опозорили хозяев. Видеообзор матча
товарищеские матчи сборная Саудовской Аравии по футболу сборная Чехии по футболу видео голов и обзор пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Футбол | 08 сентября 2025, 07:08 13
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»

Экс-тренер дал совет Ярмоленко

ВИДЕО. «Завали е***о». Гаттузо принял участие в послематчевой потасовке
Футбол | 09 сентября 2025, 01:26 0
ВИДЕО. «Завали е***о». Гаттузо принял участие в послематчевой потасовке
ВИДЕО. «Завали е***о». Гаттузо принял участие в послематчевой потасовке

После игры Израиля с Италией между футболистами этих команд произошел конфликт

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Футбол | 09.09.2025, 02:16
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Бокс | 08.09.2025, 06:55
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
Футбол | 08.09.2025, 14:48
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
07.09.2025, 22:07
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
07.09.2025, 03:55 3
Бокс
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
07.09.2025, 06:23 3
Футбол
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 18
Футбол
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
07.09.2025, 09:55 23
Футбол
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем