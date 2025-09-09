Чехия – Саудовская Аравия – 1:1. Товарищеский матч. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Градец-Кралове
В Градец-Кралове прошел международный товарищеский матч. Сборные Чехии и Саудовской Аравии сыграли вничью (1:1).
Хозяева открыли счет в первом тайме. На 21-й минуте Томаш Хоры реализовал пенальти (1:0). Но преимущество в счете чехи не удержали.
Во втором тайме Саудовская Аравия активизировалась и в конце сумела отыграться. На 90+1 минуте Абдулла Аль-Хамдан установил окончательный счет (1:1).
Товарищеский матч
8 сентября 2025, Градец-Кралове (Чехия)
Чехия – Саудовская Аравия – 1:1
Голы: Томаш Хоры, 21 (пен) – Абдулла Аль-Хамдан, 90+1
Видео голов и обзор матча
