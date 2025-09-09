Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неймар может пропустить 3 матча. Дело не в травме
Бразилия
09 сентября 2025, 03:56 |
83
0

Неймар может пропустить 3 матча. Дело не в травме

Бразилец не хочет играть на искусственном газоне

09 сентября 2025, 03:56 |
83
0
Неймар может пропустить 3 матча. Дело не в травме
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар может пропустить 3 матча до конца 2025 года, сообщает издание A Tribuna.

По информации источника, 33-летний футболист не хочет играть на искусственном газоне, который используют «Атлетико Минейро», «Ботафого» и «Палмейрас», потому что считает, что на таком покрытии увеличивается риск травмироваться.

После перехода в «Сантос» зимой 2025 года Неймар провел 22 матча на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

Ранее Неймар получил миллиард долларов от фаната.

По теме:
Де Брюйне догнал легенду Барселоны по количеству результативных передач
Левандовски вышел на 5-е место среди действующих бомбардиров сборных
ФОТО. Матч квалификации ЧМ был прерван из-за ямы на поле глубиной в 20 см
Неймар Атлетико Минейро Ботафого Палмейрас чемпионат Бразилии по футболу газон
Дмитрий Вус Источник: Jornal A Tribuna
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Футбол | 08 сентября 2025, 10:33 1
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной

Наставник считает, что он не виноват в травме Усмана Дембеле

Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Футбол | 08 сентября 2025, 23:26 2
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами

Футболист мог перейти в «Трабзонспор»

Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Футбол | 08.09.2025, 17:05
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Футбол | 08.09.2025, 06:15
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Дженнаро ГАТТУЗО: «Это была самая безумная игра в моей карьере»
Футбол | 09.09.2025, 04:36
Дженнаро ГАТТУЗО: «Это была самая безумная игра в моей карьере»
Дженнаро ГАТТУЗО: «Это была самая безумная игра в моей карьере»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 18
Футбол
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
07.09.2025, 09:05
Волейбол
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
08.09.2025, 09:27 39
Футбол
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 17
Теннис
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55 2
Бокс
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 13
Футбол
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 244
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем