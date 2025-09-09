Неймар может пропустить 3 матча. Дело не в травме

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар может пропустить 3 матча до конца 2025 года, сообщает издание A Tribuna.

По информации источника, 33-летний футболист не хочет играть на искусственном газоне, который используют «Атлетико Минейро», «Ботафого» и «Палмейрас», потому что считает, что на таком покрытии увеличивается риск травмироваться.

После перехода в «Сантос» зимой 2025 года Неймар провел 22 матча на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

Ранее Неймар получил миллиард долларов от фаната.