ВИДЕО. Израиль и Италия обменились голами в начале второго тайма
Дор Перец отличился у хозяев, на что ответили Мойзе Кин и Маттео Политано
Вечером 8 августа проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Израиля и Италии.
Из-за того, что Израиль втянут в войну, команды встречаются в венгерском городе Дебрецен.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Израиль и Италия обменились голами в начале второго тайма.
Дор Перец отличился у хозяев, на что ответили Мойзе Кин и Маттео Политано.
Итальянская команда впереди со счетом 3:2.
ГОЛ! 2:1. Дор Перец, 52 мин
ГОЛ! 2:2. Мойзе Кин, 54 мин
ГОЛ! 2:3. Маттео Политано, 59 мин
