  ВИДЕО. Израиль и Италия обменились голами в начале второго тайма
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 23:09
ВИДЕО. Израиль и Италия обменились голами в начале второго тайма

Дор Перец отличился у хозяев, на что ответили Мойзе Кин и Маттео Политано

ВИДЕО. Израиль и Италия обменились голами в начале второго тайма
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 августа проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Израиля и Италии.

Из-за того, что Израиль втянут в войну, команды встречаются в венгерском городе Дебрецен.

Израиль и Италия обменились голами в начале второго тайма.

Дор Перец отличился у хозяев, на что ответили Мойзе Кин и Маттео Политано.

Итальянская команда впереди со счетом 3:2.

ГОЛ! 2:1. Дор Перец, 52 мин

ГОЛ! 2:2. Мойзе Кин, 54 мин

ГОЛ! 2:3. Маттео Политано, 59 мин

сборная Италии по футболу сборная Израиля по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Мойзе Кин Маттео Политано Дор Перец
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
