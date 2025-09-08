ВИДЕО. Израиль и Италия обменились голами в начале второго тайма

Вечером 8 августа проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Израиля и Италии.

Из-за того, что Израиль втянут в войну, команды встречаются в венгерском городе Дебрецен.

Израиль и Италия обменились голами в начале второго тайма.

Дор Перец отличился у хозяев, на что ответили Мойзе Кин и Маттео Политано.

Итальянская команда впереди со счетом 3:2.

ГОЛ! 2:1. Дор Перец, 52 мин

ГОЛ! 2:2. Мойзе Кин, 54 мин

ГОЛ! 2:3. Маттео Политано, 59 мин