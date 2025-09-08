Зидан отказался возглавлять Фенербахче. У него другие планы

Известный французский тренер, а в прошлом легендарный футболист Зинедин Зидан определился со своей судьбой на фоне слухов о подписании контракта с «Фенербахче».

По информации издания Mundo Deportivo, Зидан не рассматривает вариант возглавить турецкую команду после ухода Жозе Моуриньо.

Сотрудничество с «Фенербахче» не входит в планы Зидана, поскольку известный тренер стремится возглавить сборную Франции.

В последние месяцы Зидан внимательно анализирует работу Федерации футбола Франции и национальной команды, держа в мыслях предстоящий чемпионат мира 2026 года.

Последней командой француза стал мадридский «Реал», который Зинедин возглавлял дважды. Вместе со «сливочными» Зидав провел 263 матча и выиграл 11 трофеев.