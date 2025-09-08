Зидан отказался возглавлять Фенербахче. У него другие планы
Зинедин планирует работать со сборной
Известный французский тренер, а в прошлом легендарный футболист Зинедин Зидан определился со своей судьбой на фоне слухов о подписании контракта с «Фенербахче».
По информации издания Mundo Deportivo, Зидан не рассматривает вариант возглавить турецкую команду после ухода Жозе Моуриньо.
Сотрудничество с «Фенербахче» не входит в планы Зидана, поскольку известный тренер стремится возглавить сборную Франции.
В последние месяцы Зидан внимательно анализирует работу Федерации футбола Франции и национальной команды, держа в мыслях предстоящий чемпионат мира 2026 года.
Последней командой француза стал мадридский «Реал», который Зинедин возглавлял дважды. Вместе со «сливочными» Зидав провел 263 матча и выиграл 11 трофеев.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Скоро будет объявлено решение по делу украинца
Александра Олейникова и Анастасия Соболева выступят на соревнованиях в Словении