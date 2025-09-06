Зидан достиг соглашения с новым клубом. Очень неожиданный вариант
Легендарный француз возглавит «Фенербахче»
Французский тренер Зинедин Зидан близок к тому, чтобы возглавить «Фенербахче». Об этом сообщает Sabah.
По информации источника 53-летний специалист договорился с турецким клубом по предварительному соглашению. Француз согласился возглавить «Фенербахче» и в ближайшее время прибудет в Турцию для согласования финальных деталей контракта.
Последним клубом Зинедина Зидана был мадридский «Реал», который он покинул в мае 2021 года. С тех пор легендарный француз к тренерской работе не возвращался.
Ранее сообщалось о том, что два турецких клуба нацелились на защитника «Реала».
