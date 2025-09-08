Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сергей РЕБРОВ: «Я уверен, что теперь у него будет игровая практика»
Сборная УКРАИНЫ
08 сентября 2025, 18:46 | Обновлено 08 сентября 2025, 20:04
Тренер – об Александре Зинченко

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о фулбеке команды Александре Зинченко.

«Где сыграет Зинченко? Завтра посмотрите. Когда Александр на поле, он на любой позиции очень помогает команде, играет сердцем, играет за Украину. К сожалению, у него не было практики в «Арсенале». Уверен, он будет иметь практику в «Ноттингеме». Но когда он приезжает в сборную – я не видел, что он не сыграл ни одного матча в этом сезоне», – рассказал Ребров.

Ранее Ребров отреагировал на отставку Сантуша с поста тренера сборной Азербайджана.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Ноттингем Форест
Дмитрий Олейник Источник: Суспильне Спорт
