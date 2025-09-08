Сергей РЕБРОВ: «Я уверен, что теперь у него будет игровая практика»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о фулбеке команды Александре Зинченко.

«Где сыграет Зинченко? Завтра посмотрите. Когда Александр на поле, он на любой позиции очень помогает команде, играет сердцем, играет за Украину. К сожалению, у него не было практики в «Арсенале». Уверен, он будет иметь практику в «Ноттингеме». Но когда он приезжает в сборную – я не видел, что он не сыграл ни одного матча в этом сезоне», – рассказал Ребров.

