Ребров отреагировал на отставку Сантуша с поста коуча сборной Азербайджана
9 числа команды Украины сыграет против азербайджанцев в матче квалификации ЧМ-2026
8 сентября прошла пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва накануне матча против команды Азербайджана.
Наставник сине-желтых прокомментировал отставку коуча азербайджанцев Фернанду Сантуша:
«Это оказывает влияние на подготовку. Мы представили игрокам команду соперника, показали, как они играют, но важно, что завтра покажем мы. Моя команда будет готова к любой модели игры соперника. Будем делать коррективы».
Поединок квалификации чемпионата мира 2026 Азербайджан – Украина состоится 9 числа в Баку и начнется в 19:00 по Киеву.
В одном квартете Украина и Азербайджан выступают вместе с Францией и Исландией. В первом туре сине-желтые потерпели поражение от французов со счетом 0:2, а азербайджанцы уступили исландцам 0:5.
