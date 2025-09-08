Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров отреагировал на отставку Сантуша с поста коуча сборной Азербайджана
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 16:55 | Обновлено 08 сентября 2025, 17:03
419
0

Ребров отреагировал на отставку Сантуша с поста коуча сборной Азербайджана

9 числа команды Украины сыграет против азербайджанцев в матче квалификации ЧМ-2026

08 сентября 2025, 16:55 | Обновлено 08 сентября 2025, 17:03
419
0
Ребров отреагировал на отставку Сантуша с поста коуча сборной Азербайджана
Сергей Ребров

8 сентября прошла пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва накануне матча против команды Азербайджана.

Наставник сине-желтых прокомментировал отставку коуча азербайджанцев Фернанду Сантуша:

«Это оказывает влияние на подготовку. Мы представили игрокам команду соперника, показали, как они играют, но важно, что завтра покажем мы. Моя команда будет готова к любой модели игры соперника. Будем делать коррективы».

Поединок квалификации чемпионата мира 2026 Азербайджан – Украина состоится 9 числа в Баку и начнется в 19:00 по Киеву.

В одном квартете Украина и Азербайджан выступают вместе с Францией и Исландией. В первом туре сине-желтые потерпели поражение от французов со счетом 0:2, а азербайджанцы уступили исландцам 0:5.

По теме:
Новый тренер Азербайджана довызвал экс-игрока Миная на игру с Украиной
РЕБРОВ: «Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Будет сложная игра»
Не Судаков. Экс-защитник Шахтера нашел виновного в голе Франции Украине
Фернанду Сантуш Сергей Ребров отставка сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Азербайджан - Украина ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
Бокс | 08 сентября 2025, 08:24 2
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»

Эдди хочет организовать поединок Усик – Опетая

Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Бокс | 08 сентября 2025, 06:55 1
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»

Американец о критиках его боя с Тайсоном

Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Футбол | 08.09.2025, 07:38
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Израиль – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Футбол | 08.09.2025, 16:33
Израиль – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Израиль – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сантуш уволен с должности главного тренера сборной Азербайджана
Футбол | 08.09.2025, 11:50
ОФИЦИАЛЬНО. Сантуш уволен с должности главного тренера сборной Азербайджана
ОФИЦИАЛЬНО. Сантуш уволен с должности главного тренера сборной Азербайджана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
07.09.2025, 03:55 3
Бокс
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
06.09.2025, 18:59 3
Футбол
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 17
Теннис
Ребров назвал футболиста, который необходим Украине на следующую игру
Ребров назвал футболиста, который необходим Украине на следующую игру
06.09.2025, 20:41 4
Футбол
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
07.09.2025, 00:40 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 10
Бокс
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
07.09.2025, 07:55 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем