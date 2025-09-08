8 сентября в 16:30 в Баку состоится пресс-конференция Сергея Реброва, после чего пройдет открытая тренировка сборной Украины.

Также в пресс-конференции примет участие один из футболистов сине-желтой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Открытая тренировка сине-желтых начнется в 17:00 на поле местного стадиона Тофика Бахрамова.

Первые 15 минут будут доступны для представителей медиа, после чего тренировка продолжится за закрытыми дверями.

9 сентября в 19:00 на стадионе в Баку пройдет матч 2-го тура квалификации ЧМ-2026 между сборными Азербайджана и Украины.

В первом туре Украина уступила Франции (0:2), а Азербайджан потерпел фиаско в игре с Исландией (0:5).

Турнирная таблица

Пресс-конференция Сергея Реброва в Баку. Смотреть онлайн. LIVE