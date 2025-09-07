ФОТО. Сборная провела заключительную тренировку в Польше. Дальше – Баку

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 16:10 | Обновлено 07 сентября 2025, 16:23
Сборная Украины после стартового матча отбора ЧМ-2026 против Франции (0:2) начала целенаправленную подготовку ко второму поединку сентябрьского цикла – против Азербайджана.

На тренировке 6 сентября в Польше тренерский штаб сине-желтых разделил команду на две условные группы. Первая – игроки, которые провели матч с французами в запасе или выходили на замену, – провела тренировку. Вторая – футболисты, которые вышли во Вроцлаве в стартовом составе, – занималась восстановлением.

7 сентября сине-желтая команда провела заключительную тренировку и собралась в дорогу. После обеда запланирован перелет в Баку, где 9 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова пройдет игра Азербайджан – Украина, начало матча – в 19:00 по Киеву.

По теме:
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Экс-игрок сборной Украины рассказал о козырях в матче с Азербайджаном
Сборная Азербайджана потеряла игрока перед игрой с Украиной
сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Сергей Ребров фото тренировка сборная Азербайджана по футболу Азербайджан - Украина выбор редакции
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
DK2025
Хотел бы я знать, чем они так все довольны?! Своей "игрой" с французами?! Или будущей игрой с азерами?! Ну посмотрим, поглядим...
Trishovich
Весело им калекам
