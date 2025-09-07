Сборная Украины после стартового матча отбора ЧМ-2026 против Франции (0:2) начала целенаправленную подготовку ко второму поединку сентябрьского цикла – против Азербайджана.

На тренировке 6 сентября в Польше тренерский штаб сине-желтых разделил команду на две условные группы. Первая – игроки, которые провели матч с французами в запасе или выходили на замену, – провела тренировку. Вторая – футболисты, которые вышли во Вроцлаве в стартовом составе, – занималась восстановлением.

7 сентября сине-желтая команда провела заключительную тренировку и собралась в дорогу. После обеда запланирован перелет в Баку, где 9 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова пройдет игра Азербайджан – Украина, начало матча – в 19:00 по Киеву.

ФОТО. Сборная провела заключительную тренировку в Польше. Дальше – Баку