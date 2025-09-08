Эльдар КУЛИЕВ: «Увольнение Сантуша на игру Азербайджана не повлияет»

В чемпионате Азербайджана сейчас выступает четыре украинских футболиста. Одним из них является экс-игрок молодежной сборной Эльдар Кулиев. В активе 23-летнего полузащитника имеются выступления за «Мариуполь» и «Минай». На Закавказье Эльдар отправился в 2023 году, где сейчас защищает цвета «Зиры», заработав с командой уже два комплекта серебряных медалей.

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua Кулиев рассказал о своем футбольному пути и предстоящем матче отборочного турнира Азербайджан – Украина.

– Эльдар, в Азербайджане ты выступаешь уже больше двух с половиной лет. Как тебе там?

– Все нормально. Хотя, когда я сюда переходил, думал, что чемпионат будет послабее. Впрочем, это было ошибочное мнение, «Зира» – команда с целями. Поиграв здесь, понял, что в Украине уровень соревнований сейчас не намного выше. Футбол, конечно, отличается, здесь меньше контактной борьбы, упор делается на технику. В Азербайджане – добротный, хороший чемпионат, паровозом которого сейчас является «Карабах», пробившийся в групповой раунд Лиги чемпионов. Они молодцы. Но я уверен, что через пару лет и другие команды смогут выходить в групповой раунд еврокубков.

– В «Зиру» ты переехал зимой 2023-го. Каковы причины были этому решению?

– У меня еще оставалось полгода контракта с «Минаем», но я чувствовал, что если буду и дальше там оставаться, начну деградировать. Я хотел остаться в Украине, но предложений не было. И как раз в это время мне предложили уехать в «Зиру».

– «Минай» распадался?

– Да. Когда я пришел в «Минай», то его возглавлял Василий Кобин. Считаю, тогда я прогрессировал, команда показывала неплохой футбол, вот только были проблемы с результатом. А потом началась тренерская чехарда, и все началось сыпаться.

– Ты родился в Киеве, но являешься этническим азербайджанцем?

– Нет. Мой дедушка азербайджанец. Но уже отец и мама – украинцы.

– Ты воспитанник «Шахтера»?

– Да.

– Почему «Шахтер», а не «Динамо»?

– В «Динамо» я тоже был, когда мне было восемь-десять лет. Потом я сначала ушел в «Арсенал» и был «Днепр». Там я играл до 15-ти лет. Вернувшись, снова хотел попасть в «Динамо», но Александр Сытник меня не взял. И я снова ушел в «Арсенал». Но когда этот наставник перешел работать в «Шахтер», то пригласил меня в свою команду.

УАФ. Эльдар Кулиев (третий слева в нижнем ряду)

– В юности ты сыграл за сборную Азербайджана U-16, но потом выступал в молодежной сборной Украины. Как это получилось?

– Выступая за «Шахтер» своего возраста у нас был турнир в Испании, но меня не взяли. И в этот момент меня пригласили сыграть за Азербайджан. Я один раз согласился.

– А когда ты решил, что будешь выступать за Украину?

– В принципе, я всегда хотел играть за страну, в которой родился. Даже сейчас, выступая в Азербайджане, мне часто предлагали сменить гражданство, но я отвечаю отказом.

– То есть, в будущем ты планируешь своей игрой доказать свою состоятельность для национальной сборной Украины?

– Да. Хотя я понимаю, что еще предстоит сделать много работы, чтобы оказаться востребованным в главной команде страны.

– Вернемся к нынешним делам. В чемпионате «Зира» идет на первом месте. Есть планы прервать гегемонию «Карабаха»?

– Конечно. Мы очень хотим завоевать золотые медали. «Зира» пытались это сделать и в прошлом, и позапрошлом сезоне, но не получилось. Сейчас «Карабах» будет выступать в Лиге чемпионов, поэтому это может сказаться на их потенциале во внутренних соревнованиях. Попытаемся этим воспользоваться.

– Из твоей команды в национальную сборную вызваны четыре футболиста – Айдин Байрамов, Гисмат Алиев, Джейхун Нуриев и Исмаил Ибрагимли.

– Это квалифицированные исполнители, и мне добавить нечего. Раз наставник вызывает их в сборную, значит, ребята того достойны.

– Кто сейчас лидер сборной Азербайджана?

– Мне сложно однозначно сказать, но мне нравится левый защитник Элвин Джафаргулиев. Также неплохо себя проявляет в «Кайзерслаутерне» нападающий Махир Эмрели. Правда, в сборной он выглядит не так хорошо, как в клубе.

– Как в Азербайджане восприняли первое поражение в оборе ЧМ-2026 от Исландии – 0:5?

– У нас были выходные, поэтому я пока ни с кем не разговаривал. Но то, что по счету это провал, думаю, все согласятся. Сейчас в сборной идет какой-то неудачный период.

pzpn.pl. Фернанду Сантуш

– Действительно, под руководством авторитетного Фернанду Сантуша команда провела 11 матчей, в которых взяла только два очка. Как это объяснить?

– Трудно сказать. Может, Фернанду Сантуш приехал в Азербайджан заработать легких денег. После того, как этот наставник ушел с поста главного тренера сборной Португалии, у него дела идут не очень. Он недолго проработал в Польше, потом лишь пару месяцев португалец возглавлял «Бешикташ». И вот сейчас сборная Азербайджана, которая, как вы сказали, не может выиграть уже 11 поединков кряду.

– По ходу нашего разговора выяснилось, что португальский тренер освобожден со своей должности по обоюдному согласию.

– Вот видите, и в Азербайджане у него не сложилось. И здесь нет ничего удивительного, все к этому шло.

– Смена тренера накануне игры может как-то повлиять на команду?

– Вряд ли. Разве что в какой-то степени команда может получить эмоциональный заряд, не более того. Кардинально за такой короткий период времени новому тренеру изменить ничего нельзя.

– На игру против Украины Азербайджан выведет Айхан Аббасов.

– Это нынешний тренер молодежной сборной и клуба «Шамахы». А раньше он возглавлял «Туран». Тогда его команда показывала боевой футбол, они цеплялись за каждый стандарт, боролись. Тяжело было против них играть.

– Матч Украины против Франции смотрел?

– Да. Жаль, что украинцы проиграли, хотя во втором тайме могло все сложиться, если бы залетело после ударов Артема Довбика или когда Илья Забарный попал в штангу. В тот момент у подопечных Дидье Дешама появился мандраж. Хотя победа французов выглядит закономерной. Они действовали как-то спокойно, уверенно, в отличие от нашей команды. Может, была какая-то боязнь перед соперником.

– Каким тебе видится поединок Азербайджана против Украины?

– В домашних матчах, даже играя от обороны, у Азербайджана всегда есть моменты, каким бы ни был оппонент. Но если футболисты сборной Украины все будут делать правильно, то особых проблем у гостей быть не должно.

– Попробуй спрогнозировать итог предстоящего матча?

– Не знаю, каким будет счет, но по классу сборная Украины превосходит команду Азербайджана. Если хозяева добьются положительного для себя результата, то это будет выглядеть громкой сенсацией.