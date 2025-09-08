Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Азербайджан – Украина
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 14:22 |
1388
0

Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Азербайджан – Украина

Команды сыграют во вторник, 9 сентября, на Республиканском стадионе в Баку

08 сентября 2025, 14:22 |
1388
0
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Азербайджан – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 9 сентября, состоится матч второго тура квалификации на ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Азербайджана и Украины.

Команды сыграют на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени. Стало известно, кто из украинских трансляторов покажет предстоящий поединок «сине-желтой» команды.

Этот поединок подопечных Сергея Реброва будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO на ОТТ-платформе по подпискам «Оптимальная», «Спорт», «Максимальная», «MEGOPACK N+S». Кроме того игру «сине-желтой» команды болельщики смогут посмотреть бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в эфире Т2 и кабельных сетях.

Матч Азербайджан – Украина будет доступен в разделе «Спорт» («Футбол») на канале «MEGOGO Футбол Перший» и на отдельном канале в разделе «Телевидение», который появится в день поединка.

В первом туре украинская команда в номинально домашнем матче уступила сборной Франции со счетом 0:2, а Азербайджан потерпел разгромное поражение на выезде от Исландии (0:5). После этой неудачи будущий соперник подопечных Реброва остался без главного тренера – португальский специалист Фернанду Сантуш был отправлен в отставку.

По теме:
Эльдар КУЛИЕВ: «Жаль, что украинцы проиграли»
Депай чаще всего выводит сборную Нидерландов вперед
Украина не может сохранить свои ворота в неприкосновенности 8 матчей подряд
ЧМ-2026 по футболу сборная Азербайджана по футболу сборная Украины по футболу Азербайджан - Украина MEGOGO телетрансляции
Николай Титюк Источник: MEGOGO
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда клуба Ла Лиги дисквалифицирован из-за допинга
Футбол | 08 сентября 2025, 13:31 6
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда клуба Ла Лиги дисквалифицирован из-за допинга
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда клуба Ла Лиги дисквалифицирован из-за допинга

Йерай Альварес сможет вернуться на поле после 2 апреля следующего года

Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Бокс | 08 сентября 2025, 06:55 0
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»

Американец о критиках его боя с Тайсоном

BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
Теннис | 08.09.2025, 00:32
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
Хорватия – Черногория. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 08.09.2025, 15:14
Хорватия – Черногория. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Хорватия – Черногория. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 08.09.2025, 14:16
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
06.09.2025, 21:54 1
Бокс
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 12
Футбол
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
07.09.2025, 09:05
Волейбол
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
07.09.2025, 00:40 6
Бокс
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
06.09.2025, 20:23 43
Футбол
Вернидуб отреагировал на трансфер Бущана в Полесье: «Не в обиду...»
Вернидуб отреагировал на трансфер Бущана в Полесье: «Не в обиду...»
06.09.2025, 15:02 2
Футбол
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
06.09.2025, 20:34 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем