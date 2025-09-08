Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Азербайджан – Украина

Во вторник, 9 сентября, состоится матч второго тура квалификации на ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Азербайджана и Украины.

Команды сыграют на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени. Стало известно, кто из украинских трансляторов покажет предстоящий поединок «сине-желтой» команды.

Этот поединок подопечных Сергея Реброва будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO на ОТТ-платформе по подпискам «Оптимальная», «Спорт», «Максимальная», «MEGOPACK N+S». Кроме того игру «сине-желтой» команды болельщики смогут посмотреть бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в эфире Т2 и кабельных сетях.

Матч Азербайджан – Украина будет доступен в разделе «Спорт» («Футбол») на канале «MEGOGO Футбол Перший» и на отдельном канале в разделе «Телевидение», который появится в день поединка.

В первом туре украинская команда в номинально домашнем матче уступила сборной Франции со счетом 0:2, а Азербайджан потерпел разгромное поражение на выезде от Исландии (0:5). После этой неудачи будущий соперник подопечных Реброва остался без главного тренера – португальский специалист Фернанду Сантуш был отправлен в отставку.