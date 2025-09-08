Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Деле Алли может продолжить карьеру в Англии
Англия
08 сентября 2025, 15:36
Деле Алли может продолжить карьеру в Англии

Английский полузащитник привлекает внимание

Деле Алли может продолжить карьеру в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Деле Алли

Английский полузащитник Деле Алли привлекает внимание трех клубов из Чемпионшипа. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Рексэм», «Вест Бромвич» и «Бирмингем Сити» нацелены на подписание 29-летнего футболиста.

Последние полгода карьеры Деле Алли провел в составе «Комо». Появился на поле лишь 1 раз в матче чемпионата Италии с «Миланом» и через 10 минут получил красную карточку.

Этой осенью Деле Алли расторг контракт из-за желания получать больше игровой практики. Сейчас хавбек является свободным агентом.

Даниил Кирияка Источник: Daily Mail
