ОФИЦИАЛЬНО. Деле Алли покинул Комо

Английский полузащитник Деле Алли покинул «Комо». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

«Комо» разорвал контракт с 29-летним футболистом. Алли провел всего 10 мнут в составе команды: со скамьи запасных вышел на матч с «Миланом» и преждевременно покинул поле из-за красной карточки.

Причиной разрыва соглашения между сторонами стало желание футболист получать регулярную игровую практику.

Ранее сообщалось о том, что итальянский клуб представил памятник, сделанный своему капитану.