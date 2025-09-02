Италия02 сентября 2025, 15:35 | Обновлено 02 сентября 2025, 15:38
ОФИЦИАЛЬНО. Деле Алли покинул Комо
Английский полузащитник стал свободным агентом
Английский полузащитник Деле Алли покинул «Комо». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
«Комо» разорвал контракт с 29-летним футболистом. Алли провел всего 10 мнут в составе команды: со скамьи запасных вышел на матч с «Миланом» и преждевременно покинул поле из-за красной карточки.
Причиной разрыва соглашения между сторонами стало желание футболист получать регулярную игровую практику.
Ранее сообщалось о том, что итальянский клуб представил памятник, сделанный своему капитану.
Комментарии 1
Із найперспективнішого англійського футболіста в глибокого резервіста Комо, потім вільного агента......жесть
