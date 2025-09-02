Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Деле Алли покинул Комо
Италия
02 сентября 2025, 15:35 | Обновлено 02 сентября 2025, 15:38
Getty Images/Global Images Ukraine. Деле Алли

Английский полузащитник Деле Алли покинул «Комо». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

«Комо» разорвал контракт с 29-летним футболистом. Алли провел всего 10 мнут в составе команды: со скамьи запасных вышел на матч с «Миланом» и преждевременно покинул поле из-за красной карточки.

Причиной разрыва соглашения между сторонами стало желание футболист получать регулярную игровую практику.

Ранее сообщалось о том, что итальянский клуб представил памятник, сделанный своему капитану.

Серия A чемпионат Италии по футболу Комо Деле Алли свободный агент
Даниил Кирияка Источник
