Рейтинг АТР. Алькарас обошел Синнера и стал первой ракеткой после US Open
Карлос возглавил рейтинг благодаря титулу Открытого чемпионата США 2025
8 сентября ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Прошлые две недели мужчины провели на Открытом чемпионате США 2025.
Трофей завоевал испанец Карлос Алькарас, который в финале переиграл Янника Синнера. Благодаря этому титулу Карлитос сместил визави с первой строчки рейтинга и поднялся на вершину.
Новак Джокович, добравшись до полуфинала US Open, прибавил три места и теперь является четвертой ракеткой мира.
Из других изменений в топ-10: Тейлор Фритц опустился на пятое место, Джек Дрейпер потерял две строчки и идет седьмым, рокировка Лоренцо Музетти и Карена Хачанова – итальянец стад девятым, а «нейтрал» – десятым.
Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис потерял четыре позиции и выпал за пределы топ-50.
Топ-10 рейтинга АТР
Украинцы в рейтинге АТР
