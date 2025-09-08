Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рейтинг АТР. Алькарас обошел Синнера и стал первой ракеткой после US Open
08 сентября 2025, 13:24 | Обновлено 08 сентября 2025, 14:01
Рейтинг АТР. Алькарас обошел Синнера и стал первой ракеткой после US Open

Карлос возглавил рейтинг благодаря титулу Открытого чемпионата США 2025

Рейтинг АТР. Алькарас обошел Синнера и стал первой ракеткой после US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Янник Синнер

8 сентября ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Прошлые две недели мужчины провели на Открытом чемпионате США 2025.

Трофей завоевал испанец Карлос Алькарас, который в финале переиграл Янника Синнера. Благодаря этому титулу Карлитос сместил визави с первой строчки рейтинга и поднялся на вершину.

Новак Джокович, добравшись до полуфинала US Open, прибавил три места и теперь является четвертой ракеткой мира.

Из других изменений в топ-10: Тейлор Фритц опустился на пятое место, Джек Дрейпер потерял две строчки и идет седьмым, рокировка Лоренцо Музетти и Карена Хачанова – итальянец стад девятым, а «нейтрал» – десятым.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис потерял четыре позиции и выпал за пределы топ-50.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР

