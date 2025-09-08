Рейтинг АТР. Алькарас обошел Синнера и стал первой ракеткой после US Open

8 сентября ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Прошлые две недели мужчины провели на Открытом чемпионате США 2025.

Трофей завоевал испанец Карлос Алькарас, который в финале переиграл Янника Синнера. Благодаря этому титулу Карлитос сместил визави с первой строчки рейтинга и поднялся на вершину.

Новак Джокович, добравшись до полуфинала US Open, прибавил три места и теперь является четвертой ракеткой мира.

Из других изменений в топ-10: Тейлор Фритц опустился на пятое место, Джек Дрейпер потерял две строчки и идет седьмым, рокировка Лоренцо Музетти и Карена Хачанова – итальянец стад девятым, а «нейтрал» – десятым.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис потерял четыре позиции и выпал за пределы топ-50.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР