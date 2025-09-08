Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 сентября
08 сентября 2025, 12:29
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 сентября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

В понедельник, 8 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Греция – Дания

Ggbet 2.66 – 3.16 – 3.10

21:45 Израиль – Италия

Ggbet 8.25 – 5.07 – 1.43

21:45 Хорватия – Черногория

Ggbet 1.23 – 7.01 – 16.50

21:45 Швейцария – Словения

Ggbet 1.51 – 4.67 – 7.28

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня
