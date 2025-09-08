Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
Эксперт объяснил, почему в матче с Азербайджаном должны сыграть два новичка

Состав сборной Украины должен быть заточен на атаку

УАФ

Украинский тренер Юрий Гура, который возглавлял «Александрию» и молдавский «Шериф», эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на очередной поединок отборочного цикла ЧМ-2026 года Азербайджан – Украина, который состоится 9 сентября в Баку.

«Поскольку нашим нужно обязательно побеждать после осечки на старте с французами, то думаю, не обойдется без ротации в составе. Будет отдано предпочтение игрокам, заточенным на атаку. Если бы что-то зависело от меня, то я бы доверил место в опорной зоне Олегу Очеретько, а на фланге полузащиты мобильному Александру Назаренко. Однако это моя версия, последнее слово будет за рулевым Сергеем Ребровым, который обладает исчерпывающей информацией, кто в какой спортивной форме находится.

Убежден, что важность противостояния заставит наших ребят быть максимально мотивированными, благодаря высшему индивидуальному мастерству взять верх – 1:0 и продолжить борьбу за путевку в финальную часть чемпионата мира».

Ранее Мирон Маркевич сделал прогноз на матч Азербайджана и Украины.

Юрий Гура сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Азербайджан - Украина Олег Очеретько Александр Назаренко (футболист)
