«Будет тяжело». Маркевич сделал прогноз на матч Азербайджана и Украины

Во вторник, 9 сентября, состоится матч второго тура квалификации на ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Азербайджана и Украины. Накануне этого противостояния известный тренер Мирон Маркевич поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка «сине-желтой» команды:

– Нам нужно исходить из того, что обязательно нужно дважды обыгрывать Азербайджан. С Исландией точно будет непросто. Украину ждет тяжелый путь для выхода на чемпионат мира. Нашим игрокам необходимо понять, что нужно добегать, а в отборе играть так, как сборная Франции против нас в первом тайме. Вот такая должна быть плотность.

– Против Азербайджана будет ротация в составе Украины?

– Здесь особо ничего не придумаешь. Возможно, один-два новых футболиста и появятся, но не больше.

– Украина против Азербайджана считается фаворитом. Как будет складываться игра?

– Выезд есть выезд, потому просто точно не будет. После 0:5 Азербайджан будет стремиться реабилитироваться перед фанами, соперник будет серьезно настроен, поэтому легко не будет. Украине не следует обращать внимание на результат Азербайджана против Исландии. Болельщики будут подгонять их вперед и игроки захотят доказать, что результат против Исландии был случайностью. Надо быть готовым к сопротивлению.

– Ваш прогноз на матч Азербайджан – Украина?

– Украина выигрывает с разницей в один мяч, – подытожил Маркевич.