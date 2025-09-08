Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Будет тяжело». Маркевич сделал прогноз на матч Азербайджана и Украины
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 10:19 | Обновлено 08 сентября 2025, 11:12
Именитый тренер считает, что подопечные Реброва одолеют соперника с разницей в один мяч

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Во вторник, 9 сентября, состоится матч второго тура квалификации на ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Азербайджана и Украины. Накануне этого противостояния известный тренер Мирон Маркевич поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка «сине-желтой» команды:

– Нам нужно исходить из того, что обязательно нужно дважды обыгрывать Азербайджан. С Исландией точно будет непросто. Украину ждет тяжелый путь для выхода на чемпионат мира. Нашим игрокам необходимо понять, что нужно добегать, а в отборе играть так, как сборная Франции против нас в первом тайме. Вот такая должна быть плотность.

– Против Азербайджана будет ротация в составе Украины?

– Здесь особо ничего не придумаешь. Возможно, один-два новых футболиста и появятся, но не больше.

– Украина против Азербайджана считается фаворитом. Как будет складываться игра?

– Выезд есть выезд, потому просто точно не будет. После 0:5 Азербайджан будет стремиться реабилитироваться перед фанами, соперник будет серьезно настроен, поэтому легко не будет. Украине не следует обращать внимание на результат Азербайджана против Исландии. Болельщики будут подгонять их вперед и игроки захотят доказать, что результат против Исландии был случайностью. Надо быть готовым к сопротивлению.

– Ваш прогноз на матч Азербайджан – Украина?

– Украина выигрывает с разницей в один мяч, – подытожил Маркевич.

ЧМ-2026 по футболу сборная Азербайджана по футболу сборная Украины по футболу Азербайджан - Украина Мирон Маркевич
Николай Титюк Источник: BLIK
