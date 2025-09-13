Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Шевченко спорил, после игры побежал повтор смотреть»
Лига чемпионов
13 сентября 2025, 03:07 |
Экс-нападающий «Динамо» вспомнил, как забил «Барселоне»

ФК Динамо. Артем Милевский

Бывший нападающий «Динамо» Артем Милевский вспомнил, как забил в 2009 году гол «Барселоне» (1:2) в Лиге чемпионов и рассказал о реакции Андрея Шевченко.

«Помню этот гол «Барселоне», Виктору Вальдесу, тогда еще Шевченко спорил, мой ли это гол. Когда я забил, он побежал после игры сразу смотреть повтор, чтобы знать, кто забил. Я говорю: «Спокойно, я же коснулся». А он переспрашивает: «Разве?». Там был сильный прострел в штрафную», — сказал Милевский.

Ранее бывший форвард «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Милевский назвал самый запоминающийся матч в своей карьере. Артем вспомнил матч чемпионата мира 2006 года против Швейцарии, где Украина победила в серии пенальти.

Артем Милевский Андрей Шевченко Динамо Киев Барселона Динамо - Барселона Лига чемпионов
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
