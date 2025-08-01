Артем МИЛЕВСКИЙ: «Это однозначно самый запоминающийся матч в карьере»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Милевский назвал самый запоминающийся матч в своей карьере. Артем вспомнил матч чемпионата мира 2006 года против Швейцарии, где Украина победила в серии пенальти.

«Самый запоминающийся матч? Конечно, это поединок чемпионата мира 2006 года [против Швейцарии], – сказал Артем.

Ранее бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский поделился эмоциями от финального матча Кубка Украины, где донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо». По мнению Артема киевляне лучше провели этот матч.