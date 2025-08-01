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  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Это однозначно самый запоминающийся матч в карьере»
Чемпионат мира
01 августа 2025, 07:32 |
835
0

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Это однозначно самый запоминающийся матч в карьере»

Футболист вспомнил матч чемпионата мира 2006

01 августа 2025, 07:32 |
835
0
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Это однозначно самый запоминающийся матч в карьере»
УАФ. Артем Милевский

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Милевский назвал самый запоминающийся матч в своей карьере. Артем вспомнил матч чемпионата мира 2006 года против Швейцарии, где Украина победила в серии пенальти.

«Самый запоминающийся матч? Конечно, это поединок чемпионата мира 2006 года [против Швейцарии], – сказал Артем.

Ранее бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский поделился эмоциями от финального матча Кубка Украины, где донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо». По мнению Артема киевляне лучше провели этот матч.

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Артем Милевский сборная Украины по футболу ЧМ-2006 по футболу сборная Швейцарии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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