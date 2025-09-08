Разгром от Испании, тяжелая победа Германии, Алькарас – чемпион US Open

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 7 сентября.

1. Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии

Завершился очередной игровой день отборочного турнира ЧМ-2026

2А. Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка

Северная Ирландия уступила в Кельне, Люксембург чуть не преподнес сенсацию

2В. По три гола в обоих таймах. Сборная Испании разгромила Турцию

Хет-трик Мерино помог «красной фурии» впервые в истории разгромить команду Монтеллы

3. BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025

Карлос в четырех сетах одолел Янника и выиграл шестой титул Grand Slam в карьере

4А. Стало известно, кто рассудит матч между Украиной и Азербайджаном

Греческая бригада арбитров будет работать на поединке квалификации

4В. Сборная Азербайджана потеряла игрока перед игрой с Украиной

Нападающего Наримана Ахундзаде убрали из заявки

5. Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ

Наши волейболисты в третий раз победили соперников из Катара

6А. Чемпионат мира по волейболу. Бразилия и Япония определили первого призера

Состоялся матч за бронзу мирового первенства по волейболу

6В. Все решил тай-брейк. Италия вырвала золото на ЧМ по волейболу

Состоялся финальный матч мирового первенства по волейболу

7. Бех-Романчук покинула руководящие должности в федерации легкой атлетики

Недавно украинская спортсменка получила дисквалификацию за допинг

8А. Евробаскет-2025. Сенсационная победа Грузии и шоу от Дончича. Итоги дня

Завершились матчи второго блока 1/8 финала

8В. Евробаскет-2025. Стали известны четвертьфинальные пары

В 1/4 финала встретятся две сенсации предыдущего раунда – Финляндия и Грузия.

9. Ферстаппен уверенно выиграл Гран-при Италии, драма Макларена

Пилот Ред Булла не оставил гонщикам Макларена шансов на победу

10. Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом

Алексей Сливченко убежден, что усиление вратарской позиции было необходимо «волкам» уже давно