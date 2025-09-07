Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом

Последний день работы летнего трансферного окна в украинской Премьер-лиге подарил болельщикам как минимум один очень и очень громкий переход. Причем его автором стали вовсе не отечественные гранды – «Динамо» или «Шахтер», – а клуб, который только мечтает об аналогичном статусе. Речь о житомирском «Полесье», которое накануне отрапортовало о подписании опытного голкипера Георгия Бущана.

31-летний Бущан перебрался в «Полесье» из саудовского «Аль-Шабаба», цвета которого защищал с конца января нынешнего года. Зимой вратарь выразил желание сменить обстановку, вследствие чего покинул «Динамо» и за 3 миллиона евро перебрался на Ближний Восток, где надеялся проявить себя во всей красе. Однако в «Аль-Шабабе» выстроить успешную карьеру у Бущана не получилось, и уже через полгода Георгий вернулся на родину, согласившись на годичную аренду в «Полесье».

В Саудовской Аравии Бущан, если говорить честно, продемонстрировал откровенно неудачный уровень выступлений. Да, его команда была отнюдь не одной из лучших в лиге, но и к числу аутсайдеров точно не принадлежала. Однако украинскому киперу в 13 официальных матчах за «Аль-Шабаб» так и не удалось хотя бы один сыграть «на ноль». Более того, в свои ворота Георгий пропустил 28 мячей, что статистически означает лишь одно: в среднем Бущан вылавливал мячи из-за своей спины более двух раз за одну игру…

Летом «Аль-Шабаб» попрощался с легендарным турецким наставником Фатихом Теримом. Именно этот специалист, как поговаривали, и являлся инициатором приглашения украинца, которому доверял до последнего, несмотря на отнюдь не самую лучшую статистику того в саудовской Про-лиге. Пришедший на смену Териму 54-летний испанец Иманоль Альгуасиль достаточно быстро определился со своими кадровыми приоритетами на вратарской позиции, дав понять Бущану, что не слишком-то на него и рассчитывает и будет отнюдь не прочь ухода украинца.

Именно поэтому летом Бущан оказался на своего рода «растяжке», когда оставаться в «Аль-Шабабе» не имело смысла, если мы ведем речь об игре в футбол, а не только о регулярном получении зарплаты, а найти новый клуб было не так и просто, учитывая неудачный в целом период в Саудовской Аравии. Впрочем, надежда у Георгия все-таки была. Как писали французские СМИ, интерес к Бущану возобновили боссы «Ниццы», но ни к чему юридически обязывающему это так и не привело, а там и трансферное окно в большинстве лиг Европы попросту закрылось…

Здесь, собственно говоря, и сошлись интересы Бущана и «Полесья». Первый нуждался в команде, где сможет реально претендовать на стабильную игровую практику, в то время как «волкам» позарез был необходим опытный голкипер с блестящей, как минимум по меркам УПЛ, репутацией.

Getty Images/Global Images Ukraine

Понимание того, что «Полесью» крайне нужен надежный и стабильный голкипер, к большинству болельщиков и экспертов не могло не прийти еще по ходу минувшего сезона. Да и руководство «волков» в лице президента Геннадия Буткевича, если собирать буквально по крупицам все слухи, проскальзывавшие по этому вопросу в прессу, еще на рубеже 2024-2025 годов всерьез раздумывало над целесообразностью усиления поста № 1.

Но сезон-2024/25 «Полесье» доиграло с Евгением Волынцом и Олегом Кудриком в «рамке», которые делили игровую практику друг с другом, но ни один из которых так и не оказался способным намертво застолбить за собой позицию ключевого кипера команды. Летом в «Полесье» сменился главный тренер, однако было странно видеть, как пришедший на эту должность Руслан Ротань, усиливая ряд других проблемных позиций, так и не обратил внимание на вратарскую. Хотя, возможно, где-то там про себя и обратил, но как минимум не настоял на том, чтобы боссы сделали конкретный шаг в этом направлении.

В итоге на старте сезона «Полесье» занимает отнюдь не престижное четвертое место по количеству пропущенных мячей в чемпионате (7), а также запомнилось рядом откровенных ляпов… Их автором стал 28-летний Олег Кудрик – вратарь, который когда-то подавал колоссальные надежды в юниорской команде «Шахтера» и даже играл в финале Юношеской лиги УЕФА сезона-2014/15 против «Челси» (2:3), однако так и не сумел сделать твердый и уверенный шаг во взрослом футболе в сторону основного кипера «горняков».

«Шахтер» отдавал Кудрика в аренду то в «Карпаты», то в «Мариуполь», а осенью 2020-го и вовсе отпустил в стан приазовцев свободным агентом. В январе 2022-го Олег перебрался в «Полесье», с которым неплохо показал себя в Первой лиге-2022/23, выдав аж 11 «сухих» матчей в 20 поединках. Но переход в Премьер-лигу дался для Кудрика тяжело. Он объективно не вытягивал конкуренцию сперва с Денисом Бойко, а затем уже и с Евгением Волынцом, появляясь на поле, как это принято говорить, лишь от случая к случаю.

То, что Кудрику не хватает уверенности в своих силах сполна продемонстрировал уже первый матч «Полесья» против «Фиорентины» в рамках плей-офф раунда квалификации Лиги конференций. Уже на 8-й минуте Мойзе Кин, предварительно выставив посмешищем всю оборону «волков», сделал все, чтобы открыть счет. Что правда, и Кудрик ему в этом существенно помог, так как автогол был записан именно на украинского вратаря, почему-то наплевательски отнесшегося к защите «святая святых» для любого кипера – ближнего угла…

Спустя неделю Кудрик опять «съел» три мяча от «Фиорентины», а его команда в концовке уступила (2:3), хотя длительный период времени смотрелась уверенно и вела в счете. А настоящий «бенефис» Олег подготовил фанатам житомирской команды на противостояние четвертого тура УПЛ с «Динамо», где уже на 19-й минуте нелепо подарил мяч Герреро и позволил «бело-синим» оперативно сравнять счет, после чего киевляне нещадно добили деморализованного соперника – 4:1.

То, что Олег Кудрик вообще вернулся в рамку «Полесья» на старте текущего сезона, стало своего рода «приговором» для некогда весьма надежного Евгения Волынца. Кипер, который заявил о себе во весь голос в УПЛ в составе «Колоса», в последние годы неустанно демонстрирует тенденцию к деградации, хотя ему в конце августа исполнилось лишь 32 – сущие пустяки по меркам современных вратарей. Давайте просто оценим статистику: в сезоне-2022/23, когда Волынец выступал еще за «Колос», он выдал 13 «сухих» матчей в УПЛ, уже через год (в «Днепре-1») этот показатель у Евгения снизился до 9, а в минувшем сезоне (в свитере «Полесья») – и вовсе до 7. При этом, в текущем сезоне, по подсчетам модели Wyscout, Кудрик и Волынец имеют одни из худших показателей по предотвращенным голам: у Олега он равен «-2», в то время как у Евгения лишь чуть лучше – «-1,84».

Более того, после прихода на тренерский мостик «Полесья» Руслана Ротаня, стало понятно, что Волынец, скорее всего, новому наставнику не подойдет. Коуч требовал от стража ворот выполнять такой же объем работы, как в «Александрии» делал Георгий Ермаков, ставший вторым в минувшем сезоне УПЛ по числу выполненных длинных передач (415; больше только у Паламарчука из «Ингульца» – 451), что во многом являлось визитной карточкой той команды «желто-черных», однако ни Волынец, ни тот же Кудрик на подобную роль откровенно не подходили. Вот и пришлось Ротаню использовать тот кадровый потенциал, который у него имелся под рукой, что явно не поспособствовало быстрой адаптации команды к требованиям нового коуча.

Хуже всего, что неуверенность в себе и частые ошибки Кудрика и Волынца привели к дополнительной нервозности, возникавшей в обороне «Полесья». В ряде эпизодов центрбеки «волков» в текущем сезоне выглядели просто как пацаны, второй или третий раз в жизни увидевшие футбольный мяч. Тот же Мойзе Кин реально творил с обороной «Полесья» практически что хотел, а это ведь далеко не футболист первой величины в современном европейском футболе.

Поэтому новый вратарь этому «Полесью» был необходим в не меньшей степени, чем каждому из нас воздух. Почему не удалось решить вопрос раньше – это сфера ответственности Ротаня и руководства клуба, однако лучше позже, чем никогда. Да и летом игрока калибра Бущана в «Полесье» заполучить было бы почти нереально, а уже в начале сентября, когда окна в топ-5 лиг Европы закрылись, конкурировать с другими претендентами «волкам» стало значительно проще.

Да, Бущан – это также не совсем такой типаж кипера, как Ермаков у Ротаня в «Александрии», но Георгий за счет опыта на международном уровне точно способен помочь главному тренеру навести порядок в оборонительных построениях «волков». Удастся ли ему это – вопрос, ответ на который даст только время. Пока же можно констатировать, что аренда Бущана – это, наверное, лучшее, пускай и откровенно запоздалое, трансферное решение боссов «Полесья» в окно, которое недавно закрылось…