В Полесье открестились от экс-игрока Шахтера и сборной Украины

Житомирское «Полесье» планирует усилить состав во время зимнего трансферного окна, чтобы бороться за высшие места в турнирной таблице чемпионата Украины.

На вопрос о трансфере Сикана ответил генеральный директор «Полесья» Владимир Загурский.

– Владимир Францевич, насколько правдива информация об интересе Полесья к Даниилу Сикану?

– Мне об этом ничего не известно. Поэтому, как я могу что-то комментировать?

В нынешнем сезоне Сикан провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость форварда составляет шесть миллионов евро.