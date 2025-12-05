В Полесье открестились от экс-игрока Шахтера и сборной Украины
Загурскому ничего не известно о трансфере Сикана
Житомирское «Полесье» планирует усилить состав во время зимнего трансферного окна, чтобы бороться за высшие места в турнирной таблице чемпионата Украины.
На вопрос о трансфере Сикана ответил генеральный директор «Полесья» Владимир Загурский.
– Владимир Францевич, насколько правдива информация об интересе Полесья к Даниилу Сикану?
– Мне об этом ничего не известно. Поэтому, как я могу что-то комментировать?
В нынешнем сезоне Сикан провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость форварда составляет шесть миллионов евро.
