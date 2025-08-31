Украина. Премьер лига31 августа 2025, 16:12 | Обновлено 31 августа 2025, 16:17
444
0
ВИДЕО. Ошибка Кудрика. Герреро сравнял счет в матче с Полесьем
Подопечные Александра Шовковского не долго проигрывали
31 августа 2025, 16:12 | Обновлено 31 августа 2025, 16:17
444
0
В матче 4-го тура УПЛ встретились киевское «Динамо» и житомирское «Полесье».
Гости сумели быстро открыть счет: Назаренко навесил на Гуцуляка, а тот сбросил мяч на Йосефи. Израильский легионер с близкого расстояния не промахнулся.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Динамовцы» отыгрались на 19-й минуте. Герреро перехватил передачу от Кудрика и точно пробил по воротам.
Гол Герреро на 19-й минуте
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 августа 2025, 00:07 6
Парижане разобрались с «Тулузой»
Теннис | 30 августа 2025, 22:10 25
Марта в трех сетах виграла у Диан Парри в матче третьего раунда мейджора в Нью-Йорке
Футбол | 31.08.2025, 11:11
Бокс | 31.08.2025, 10:02
Футбол | 31.08.2025, 16:00
Комментарии 0
Популярные новости
30.08.2025, 11:01 3
30.08.2025, 23:45 1
31.08.2025, 09:06 7
30.08.2025, 00:02 1
Футбол
29.08.2025, 19:16 9
30.08.2025, 04:00 7
30.08.2025, 07:59 72