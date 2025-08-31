ВИДЕО. Ошибка Кудрика. Герреро сравнял счет в матче с Полесьем

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 16:12 | Обновлено 31 августа 2025, 16:17
Подопечные Александра Шовковского не долго проигрывали

31 августа 2025, 16:12 | Обновлено 31 августа 2025, 16:17
ФК Динамо. Эдуардо Герреро

В матче 4-го тура УПЛ встретились киевское «Динамо» и житомирское «Полесье».

Гости сумели быстро открыть счет: Назаренко навесил на Гуцуляка, а тот сбросил мяч на Йосефи. Израильский легионер с близкого расстояния не промахнулся.

«Динамовцы» отыгрались на 19-й минуте. Герреро перехватил передачу от Кудрика и точно пробил по воротам.

Гол Герреро на 19-й минуте

По теме:
Первая лига. Ингулец на выезде разгромил Подолье
ВИДЕО. Дубль от капитана. Буяльский забил Полесью гол в раздевалку
Динамо – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир видео голов и обзор Динамо - Полесье Эдуардо Герреро
Александр Сильченко
