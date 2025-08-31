ВИДЕО. Ошибка Кудрика. Герреро сравнял счет в матче с Полесьем

В матче 4-го тура УПЛ встретились киевское «Динамо» и житомирское «Полесье».

Гости сумели быстро открыть счет: Назаренко навесил на Гуцуляка, а тот сбросил мяч на Йосефи. Израильский легионер с близкого расстояния не промахнулся.

«Динамовцы» отыгрались на 19-й минуте. Герреро перехватил передачу от Кудрика и точно пробил по воротам.

Гол Герреро на 19-й минуте