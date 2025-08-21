В четверг, 21 августа, проходит первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и «Фиорентиной».

Встречу принимает «Футбол Татран Арена» в Прешове. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже на 8-й минуте итальянская команда вышла вперед: Мойзе Кин пробил по воротам, после чего мяч угодил в штангу и рикошетом попал в спину вратаря «Полесья» Олега Кудрика, от которой и попал в сетку ворот.

❗️ ВИДЕО. Автогол Кудрика. Фиорентина вышла вперед в матче с Полесьем