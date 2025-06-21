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  4. Бущан может уйти из Саудовской Аравии. Есть интерес от известного клуба
Саудовская Аравия
21 июня 2025, 08:37 |
1228
0

Бущан может уйти из Саудовской Аравии. Есть интерес от известного клуба

Георгий заинтересовал представителей французской «Ниццы»

21 июня 2025, 08:37 |
1228
0
Бущан может уйти из Саудовской Аравии. Есть интерес от известного клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Украинский голкипер Георгий Бущан может покинуть расположение «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии, сменив клубную прописку.

По информации RMC Sport, руководство французской «Ницци» активно интересуется голкипером национальной сборной Украины.

Сообщается, что бывший голкипер киевского Динамо входит в расширенный список потенциальных трансферов Ниццы летом. Также он может добавить конкуренцию на вратарской позиции.

Кроме этого, во французском клубе считают, что трансфер украинца не будет слишком дорогим, поэтому вполне реален для воплощения.

Ранее сообщалось, что Борнмут отклонил предложение ПСЖ по Забарному на £55 млн.

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Георгий Бущан Ницца трансферы трансферы Лиги 1 чемпионат Саудовской Аравии по футболу Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Аль-Шабаб
Олег Вахоцкий Источник: RMC Sport
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