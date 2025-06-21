Бущан может уйти из Саудовской Аравии. Есть интерес от известного клуба
Георгий заинтересовал представителей французской «Ниццы»
Украинский голкипер Георгий Бущан может покинуть расположение «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии, сменив клубную прописку.
По информации RMC Sport, руководство французской «Ницци» активно интересуется голкипером национальной сборной Украины.
Сообщается, что бывший голкипер киевского Динамо входит в расширенный список потенциальных трансферов Ниццы летом. Также он может добавить конкуренцию на вратарской позиции.
Кроме этого, во французском клубе считают, что трансфер украинца не будет слишком дорогим, поэтому вполне реален для воплощения.
Ранее сообщалось, что Борнмут отклонил предложение ПСЖ по Забарному на £55 млн.
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