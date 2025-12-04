Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 декабря 2025, 21:15
В скаутской службе Полесья произошло пополнение

Николай Цимбал устроился на работу в амбициозном клубе УПЛ

В скаутской службе Полесья произошло пополнение
ФК Полесье

Как стало известно Sport.ua, украинский тренер Николай Цимбал, который возглавлял не только отечественную команду, но и Кипра, продолжит карьеру в скаутской службе одного из лидеров Украинской Премьер лиги – «Полесья».

Еще до назначения специалист побывал в интересах полищуков на международном турнире в Гамбии, просматривал потенциальных новичков в чемпионате Венгрии.

Сейчас футболисты «Полесья» набрали 27 очков и занимают третье место в чемпионате и не скрывают свою трансферную активность во время зимнего окна.

Ранее стало известно, где «Полесье» планирует провести тренировочный сбор.

