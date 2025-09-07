Чемпионат мира07 сентября 2025, 22:41 | Обновлено 07 сентября 2025, 22:42
ВИДЕО. Микель Мерино оформил дубль. Испания забила 3-й гол Турции
После первого тайма испанцы имеют комфортный перевес в три мяча
07 сентября 2025, 22:41 | Обновлено 07 сентября 2025, 22:42
7 сентября проходят поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
На стадионе в Конье продолжается матч между Турцией и Испанией.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 45+1 минуте Микель Мерино оформил дубль. Испания забила 3-й гол в ворота Турции
ГОЛ! 0:3. Микель Мерино, 45+1 мин
