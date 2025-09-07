ВИДЕО. Микель Мерино оформил дубль. Испания забила 3-й гол Турции

7 сентября проходят поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

На стадионе в Конье продолжается матч между Турцией и Испанией.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 45+1 минуте Микель Мерино оформил дубль. Испания забила 3-й гол в ворота Турции

ГОЛ! 0:3. Микель Мерино, 45+1 мин