Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Микель Мерино оформил дубль. Испания забила 3-й гол Турции
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 22:41 | Обновлено 07 сентября 2025, 22:42
ВИДЕО. Микель Мерино оформил дубль. Испания забила 3-й гол Турции

После первого тайма испанцы имеют комфортный перевес в три мяча

ВИДЕО. Микель Мерино оформил дубль. Испания забила 3-й гол Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

7 сентября проходят поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

На стадионе в Конье продолжается матч между Турцией и Испанией.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 45+1 минуте Микель Мерино оформил дубль. Испания забила 3-й гол в ворота Турции

ГОЛ! 0:3. Микель Мерино, 45+1 мин

сборная Испании по футболу сборная Турции по футболу Микель Мерино видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
