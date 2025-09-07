Чемпионат мира07 сентября 2025, 22:23 | Обновлено 07 сентября 2025, 22:27
ВИДЕО. Сборная Испании в дебюте матча забила два гола команде Турции
У гостей голами отличились Педри и Микель Мерино
На стадионе в Конье продолжается матч квалификации чемпионата мира 2026 между Турцией и Испанией.
В середине первого тайма Испания уверенно ведет в счете (2:0).
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 6-й минуте Педри открыл счет, реализовав передачу от Нико Уильямса.
На 22-й минуте Мерино удвоил преимущество испанцев, ему ассистировал Микель Оярсабаль.
ГОЛ! 0:1. Педри, 6 мин
ГОЛ! 0:2. Микель Мерино, 22 мин
