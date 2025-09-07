ВИДЕО. Сборная Испании в дебюте матча забила два гола команде Турции

На стадионе в Конье продолжается матч квалификации чемпионата мира 2026 между Турцией и Испанией.

В середине первого тайма Испания уверенно ведет в счете (2:0).

На 6-й минуте Педри открыл счет, реализовав передачу от Нико Уильямса.

На 22-й минуте Мерино удвоил преимущество испанцев, ему ассистировал Микель Оярсабаль.

