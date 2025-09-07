Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Сборная Испании в дебюте матча забила два гола команде Турции
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 22:23 | Обновлено 07 сентября 2025, 22:27
ВИДЕО. Сборная Испании в дебюте матча забила два гола команде Турции

У гостей голами отличились Педри и Микель Мерино

07 сентября 2025, 22:23 | Обновлено 07 сентября 2025, 22:27
ВИДЕО. Сборная Испании в дебюте матча забила два гола команде Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

На стадионе в Конье продолжается матч квалификации чемпионата мира 2026 между Турцией и Испанией.

В середине первого тайма Испания уверенно ведет в счете (2:0).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 6-й минуте Педри открыл счет, реализовав передачу от Нико Уильямса.

На 22-й минуте Мерино удвоил преимущество испанцев, ему ассистировал Микель Оярсабаль.

ГОЛ! 0:1. Педри, 6 мин

ГОЛ! 0:2. Микель Мерино, 22 мин

По теме:
БОНДАРЕНКО: «Поражение? Ничего плохого не случилось, все в наших руках»
ВИДЕО. Микель Мерино оформил дубль. Испания забила 3-й гол Турции
Турция – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
