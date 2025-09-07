Известный итальянский тренер отказался возглавлять Фенербахче
Лучано Спаллети не намерен возглавлять турецкий клуб
Итальянский тренер Лучано Спаллети отказался возглавлять «Фенербахче».
Президент турецкого клуба Али Коч подвтердил, что 66-летнему специалисту было сделано предложение возглавить команду, но он от него отказался.
«Спаллетти был нашим первым выбором, но он решил не работать тренером в этом сезоне. Мы рассматриваем несколько вариантов и вскоре объявим имя нового тренера», – заявил Али Коч.
Турецкий клуб попрощался с Жозе Моуриньо после того, как команда не квалифицировалась в основной раунд Лиги ччемпионов.
Последним местом работы Лучано Спаллети была сборная Италии, которую он покинул этим летом.
Ранее сообщалось о том, что Зинедин Зидан согласился возглавить «Фенербахче».
