Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный итальянский тренер отказался возглавлять Фенербахче
Турция
07 сентября 2025, 22:29 | Обновлено 07 сентября 2025, 22:35
518
0

Известный итальянский тренер отказался возглавлять Фенербахче

Лучано Спаллети не намерен возглавлять турецкий клуб

07 сентября 2025, 22:29 | Обновлено 07 сентября 2025, 22:35
518
0
Известный итальянский тренер отказался возглавлять Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллети

Итальянский тренер Лучано Спаллети отказался возглавлять «Фенербахче».

Президент турецкого клуба Али Коч подвтердил, что 66-летнему специалисту было сделано предложение возглавить команду, но он от него отказался.

«Спаллетти был нашим первым выбором, но он решил не работать тренером в этом сезоне. Мы рассматриваем несколько вариантов и вскоре объявим имя нового тренера», – заявил Али Коч.

Турецкий клуб попрощался с Жозе Моуриньо после того, как команда не квалифицировалась в основной раунд Лиги ччемпионов.

Последним местом работы Лучано Спаллети была сборная Италии, которую он покинул этим летом.

Ранее сообщалось о том, что Зинедин Зидан согласился возглавить «Фенербахче».

По теме:
Андре Онана продолжит карьеру в чемпионате Турции. Романо подтвердил
Первая отставка в УПЛ? Александрия определилась с будущим Нестеренко
Гаттузо ударил игроков сборной Италии в перерыве матча с Эстонией
Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу чемпионат Турции по футболу Фенербахче Жозе Моуриньо назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: Football-Italia
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Футболист Барселоны обвинил Диснейленд в расизме. Что случилось?
Футбол | 07 сентября 2025, 18:52 7
ФОТО. Футболист Барселоны обвинил Диснейленд в расизме. Что случилось?
ФОТО. Футболист Барселоны обвинил Диснейленд в расизме. Что случилось?

Рафинья возмущен игнорированием его сына

Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Футбол | 07 сентября 2025, 09:55 23
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом

Алексей Сливченко убежден, что усиление вратарской позиции было необходимо «волкам» уже давно

Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Футбол | 07.09.2025, 06:23
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Денис БАЛАН: «Настраиваюсь на каждый матч одинаково»
Футбол | 07.09.2025, 22:18
Денис БАЛАН: «Настраиваюсь на каждый матч одинаково»
Денис БАЛАН: «Настраиваюсь на каждый матч одинаково»
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
Футбол | 07.09.2025, 07:55
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
07.09.2025, 03:55 3
Бокс
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 302
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
06.09.2025, 00:07 14
Футбол
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 7
Футбол
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 17
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем