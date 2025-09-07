Известный итальянский тренер отказался возглавлять Фенербахче

Итальянский тренер Лучано Спаллети отказался возглавлять «Фенербахче».

Президент турецкого клуба Али Коч подвтердил, что 66-летнему специалисту было сделано предложение возглавить команду, но он от него отказался.

«Спаллетти был нашим первым выбором, но он решил не работать тренером в этом сезоне. Мы рассматриваем несколько вариантов и вскоре объявим имя нового тренера», – заявил Али Коч.

Турецкий клуб попрощался с Жозе Моуриньо после того, как команда не квалифицировалась в основной раунд Лиги ччемпионов.

Последним местом работы Лучано Спаллети была сборная Италии, которую он покинул этим летом.

Ранее сообщалось о том, что Зинедин Зидан согласился возглавить «Фенербахче».