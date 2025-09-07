Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 сентября 2025, 21:05
Дополнительные меры безопасности. Старт финала US Open отложен из-за Трампа

Янник Синнер и Карлос Алькарас начнут решающий поединок ориентировочно в 21:30

Дополнительные меры безопасности. Старт финала US Open отложен из-за Трампа
Getty Images/Global Images Ukraine

7 сентября состоится финальный матч на Открытом чемпионате США 2025 в мужском одиночном разряде между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

Встреча должна была стартовать в 21:00 по Киеву, однако старт игры был перенесен на полчаса.

«В связи с действующими мерами безопасности и чтобы болельщики имели больше времени занять свои места, начало сегодняшнего матча перенесено на полчаса», – идется в официальном заявлении US Open.

На финал в Нью-Йорке прибыл президент США Дональд Трамп. USTA просила вещателей турнира не показывать возможную негативную реакцию на президента.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Diesel
цей дід уже заіпав. Пуп землі чи що. Пи..дуй в свій гольф клуб та махай клюшкою
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
introvert
Тільки американці могли перетворити найбільшу тенісну подію вересня в абсолютно жалюгідне політичне шоу. Гидота.
Ответить
0
