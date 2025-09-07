Дополнительные меры безопасности. Старт финала US Open отложен из-за Трампа
Янник Синнер и Карлос Алькарас начнут решающий поединок ориентировочно в 21:30
7 сентября состоится финальный матч на Открытом чемпионате США 2025 в мужском одиночном разряде между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.
Встреча должна была стартовать в 21:00 по Киеву, однако старт игры был перенесен на полчаса.
«В связи с действующими мерами безопасности и чтобы болельщики имели больше времени занять свои места, начало сегодняшнего матча перенесено на полчаса», – идется в официальном заявлении US Open.
На финал в Нью-Йорке прибыл президент США Дональд Трамп. USTA просила вещателей турнира не показывать возможную негативную реакцию на президента.
As a result of the security measures in place, and to ensure that fans have additional time to get to their seats, we have pushed the start time of today’s match to 2:30 pm ET.— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025
