Дополнительные меры безопасности. Старт финала US Open отложен из-за Трампа

7 сентября состоится финальный матч на Открытом чемпионате США 2025 в мужском одиночном разряде между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

Встреча должна была стартовать в 21:00 по Киеву, однако старт игры был перенесен на полчаса.

«В связи с действующими мерами безопасности и чтобы болельщики имели больше времени занять свои места, начало сегодняшнего матча перенесено на полчаса», – идется в официальном заявлении US Open.

На финал в Нью-Йорке прибыл президент США Дональд Трамп. USTA просила вещателей турнира не показывать возможную негативную реакцию на президента.