Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Хави встретился со зведным болельщиком Реала и поблагодарил его
Другие новости
07 сентября 2025, 19:32 |
292
0

ФОТО. Хави встретился со зведным болельщиком Реала и поблагодарил его

Встреча двух легенд спорта: Хави и Рафаэля Надаля

07 сентября 2025, 19:32 |
292
0
ФОТО. Хави встретился со зведным болельщиком Реала и поблагодарил его
Instagram. Рафаэль Надаль и Хави

Экс-тренер «Барселоны» Хави опубликовал на своей странице в Instagram фото встречи с экс-теннисистом Рафаэлем Надалем.

«Удовольствие быть с величайшим спортсменом в истории Испании. Спасибо, Рафа, за беседу», – подписал публикацию 45-летний специалист, которого связывают с «Байером».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Лучший испанский спортсмен в истории и рядом с ним Рафаэль Надаль», – не все согласны с мнением Хави.

Хави Эрнандес находится без работы после увольнения с «Барселоны» по завершении сезона 2023/24.

Напомним, что Рафаэль Надаль является фанатом мадридского «Реала».

По теме:
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Вау
ФОТО. Футболист Барселоны обвинил Диснейленд в расизме. Что случилось?
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с дочерью разорвали соцсети
фото lifestyle Рафаэль Надаль Хави Барселона Ла Лига
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В команде Усика определились с соперником на 2026 год
Бокс | 06 сентября 2025, 21:54 1
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
В команде Усика определились с соперником на 2026 год

Александр проведет бой с Джейком Полом

В результате российской ракетной атаки пострадала арена киевского Сокола
Хоккей | 07 сентября 2025, 15:14 4
В результате российской ракетной атаки пострадала арена киевского Сокола
В результате российской ракетной атаки пострадала арена киевского Сокола

Мест, где можно играть в хоккей, в Украине и без того мало

ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
Бокс | 07.09.2025, 07:05
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Футбол | 06.09.2025, 20:34
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Грузия – Болгария – 3:0. Кварацхелия, Гагнидзе, Микаутадзе. Видео голов
Футбол | 07.09.2025, 18:51
Грузия – Болгария – 3:0. Кварацхелия, Гагнидзе, Микаутадзе. Видео голов
Грузия – Болгария – 3:0. Кварацхелия, Гагнидзе, Микаутадзе. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
06.09.2025, 20:23 40
Футбол
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
06.09.2025, 07:30 53
Футбол
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 302
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
06.09.2025, 00:07 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 17
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
07.09.2025, 03:55 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем