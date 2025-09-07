ФОТО. Хави встретился со зведным болельщиком Реала и поблагодарил его

Экс-тренер «Барселоны» Хави опубликовал на своей странице в Instagram фото встречи с экс-теннисистом Рафаэлем Надалем.

«Удовольствие быть с величайшим спортсменом в истории Испании. Спасибо, Рафа, за беседу», – подписал публикацию 45-летний специалист, которого связывают с «Байером».

«Лучший испанский спортсмен в истории и рядом с ним Рафаэль Надаль», – не все согласны с мнением Хави.

Хави Эрнандес находится без работы после увольнения с «Барселоны» по завершении сезона 2023/24.

Напомним, что Рафаэль Надаль является фанатом мадридского «Реала».