ФОТО. Хави встретился со зведным болельщиком Реала и поблагодарил его
Встреча двух легенд спорта: Хави и Рафаэля Надаля
Экс-тренер «Барселоны» Хави опубликовал на своей странице в Instagram фото встречи с экс-теннисистом Рафаэлем Надалем.
«Удовольствие быть с величайшим спортсменом в истории Испании. Спасибо, Рафа, за беседу», – подписал публикацию 45-летний специалист, которого связывают с «Байером».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Лучший испанский спортсмен в истории и рядом с ним Рафаэль Надаль», – не все согласны с мнением Хави.
Хави Эрнандес находится без работы после увольнения с «Барселоны» по завершении сезона 2023/24.
Напомним, что Рафаэль Надаль является фанатом мадридского «Реала».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр проведет бой с Джейком Полом
Мест, где можно играть в хоккей, в Украине и без того мало